Congo-Kinshasa: Solidarité envers les victimes d'Ebola - Le chef de l'Eglise anglicane visite le centre de traitement de Butembo

En séjour en République démocratique du Congo (RDC), l'archevêque de Cantorbéry, le révérend Justin Welby, accompagné de sa délégation, était le 23 octobre au chevet des malades admis dans le centre, échangeant à l'occasion avec l'un d'eux.

L'archevêque et sa délégation se sont rendus par la suite à Beni afin de s'enquérir de la situation socio-sanitaire de cette partie de la province du Nord-Kivu. « L'objectif de notre mission est de visiter le centre de traitement Ebola, nous voulons aussi entendre les expériences de ceux qui sont là, les malades et les soignants, de prier pour les malades et voir l'opportunité d'en parler en Angleterre pour voir dans quelle mesure nous pouvons aider les malades », a déclaré à la presse le chef de l'Eglise anglicaine, circonscrivant le cadre de son séjour en RDC. Il a souligné que le centre de traitement Ebola n'est pas un lieu de mort mais plutôt un lieu d'espérance, de force et de résurrection. « Les gens ne doivent pas avoir peur de se rendre au centre de traitement Ebola. Là, ils seront aidés et soignés... », a-t-il exhorté.

Le révérend Justin Welby a, par ailleurs, reconnu que la situation épidémiologique évolue positivement, les cas confirmés ayant diminué. Toutefois, a-t-il insisté, les équipes ne doivent pas perdre cette victoire à cause de l'imprudence. Les malades, quant à eux, ont été encouragés à se rendre directement au centre de traitement et la communauté, pour sa part, devra accueillir ceux qui sont guéris. « Les communautés doivent aimer ceux qui ont été malades et leur dire qu'ils sont ressuscités comme Jésus », a-t-il recommandé.

Soulignons que le révérend Justin Welby a rencontré, le 22 octobre à l'ambassade britannique à Goma, une équipe de la coordination générale de la riposte à l'épidémie d'Ebola, conduite par son coordonnateur, le Pr Steve Ahuka. Avec elle, des entretiens ont porté sur cette épidémie, la dixième du genre dans le pays.