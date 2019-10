Congo-Brazzaville: Technologie - Le pays à l'honneur de l'Aitex 2019

La quatrième édition d'Africa IT Expo (Aitex), business forum international des technologies de l'information, ouverte ce 24 octobre à Rabat, au Maroc, place le Congo à l'honneur, au même titre que la Chine, dans la perspective d'un axe stratégique Pékin-Rabat-Afrique centrale destiné à faire du digital un levier de croissance du continent.

Sur le thème fédérateur « Faire du numérique une nouvelle ressource de l'Afrique et un moteur de croissance », Aitex confirme sa vocation de forum international professionnel en proposant une quatrième édition pleine d'innovations, de technologie avancée, de conférences inspirantes et d'expériences inédites.

« Les TIC donnent à l'Afrique l'occasion d'inverser la tendance de la pauvreté. Et il faut que nos gouvernements prennent conscience de l'importance de la disruption que crée cette nouvelle révolution technologique », a déclaré, à l'ouverture du salon, Saloua Karkri Belkeziz, présidente la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring, organisatrice du salon.

Le Congo est à l'honneur de cette quatrième édition de l'Aitex, une véritable vitrine IT pour le continent désormais. Selon les organisateurs, qui justifient le choix du pays mis en projecteur, l'économie numérique au Congo, en perpétuelle mutation, est un secteur transversal qui accompagne le gouvernement dans ses efforts de modernisation et de diversification de l'économie, dans la mise en œuvre des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires ainsi que le renforcement des infrastructures essentielles pour une transformation rentable et pour une croissance inclusive créateur d'emplois.

« Dans notre pays le Congo, le président de la République, prenant toute la mesure de la place et du rôle de l'économie numérique, a fixé comme objectif au gouvernement d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Cet objectif se traduit aujourd'hui non seulement par la mise en place des infrastructures indispensables, mais par l'implémentation d'un cadre juridique institutionnel adéquat », a soutenu, au nom du ministre de tutelle absent, son directeur de cabinet, Franck Siolo, à la tête d'une forte délégation congolaise.

A l'honneur également, la Chine affiche une avancée certaine dans la maîtrise de la technologie, à l'instar de la 5G qui va apporter à l'Afrique plus d'outils et d'opportunités dans les technologies mobiles. L'économie numérique est, en effet, parmi les secteurs d'avenir qui font du continent une terre d'investissement et de croissance.

L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique

En ouvrant officiellement le salon devant des délégués d'une vingtaine de pays, le ministre marocain de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, a plaidé en faveur d'un pacte intelligent faisant de l'Afrique un excellent pourvoyeur des technologies. Si le continent peut désormais se décomplexer sur sa capacité de mettre en œuvre le digital, elle doit se faire confiance. Pour le ministre marocain, le salon représente donc une occasion d'assurer cette convergence.

« Nous avons la chance d'avoir une jeunesse assoiffée de savoir, de liberté digitale. Elle a besoin de ces infrastructures pour aller plus loin, elle est assoiffée de mondialisation. Nous avons donc besoin de mettre des infrastructures de qualité sur le continent », a-t-il défendu. Il a invité les dirigeants à mettre la formation au centre des stratégies.

« Nous avons besoin de changer nos logiciels de formation. Car c'est un problème majeur en Afrique. Nos formations sont obsolètes en grande majorité. Il faut accompagner l'innovation et y croire », a assuré Moulay Hafid Elalamy.

Plate-forme d'échanges, de partenariats, de rencontres inter entreprises, institutions, consultants, Aitex offre ainsi de multiples opportunités pour les entreprises afin de développer leur écosystème d'innovation, collaborer avec les start-up, présenter leurs dernières technologies, développer leurs réseaux, débattre de nouvelles idées et rencontrer les donneurs d'ordre. Une exposition de technologies se tient au même moment que les débats qui s'achèvent ce 25 octobre. Ils abordent plusieurs thématiques, entre autres, "Quelle Afrique numérique à l'horizon 2025 ?" ; "L'innovation inversée "; "Le futur du travail" ; "Les technologies de rupture et leur impact".

Le Congo qui prendra la parole à la clôture est représenté par plusieurs experts du secteur. Parmi eux, le conseiller du chef de l'Etat au numérique, Yves Ickonga, les DSI de plusieurs institutions publiques et privées, les experts de la DGDEN ainsi que les responsables des banques digitales à l'instar de La Congolaise de banque, une banque de détail congolaise filiale du groupe marocain BMCE Bank.