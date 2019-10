Congo-Brazzaville: Initiation aux métiers du numérique - Gros plan sur le programme Yekolab for kids

Le premier programme d'apprentissage à la programmation, la robotique et autres métiers liés au digital, destiné aux enfants congolais, débute officiellement ce 26 octobre au siège de l'incubateur Yekolab, à Brazzaville.

Ouvert aux enfants dont l'âge varie entre 7 et 17 ans, c'est-à-dire les élèves du primaire, collège et lycée, Yekolab for kids est un programme de formation unique qui vise l'enseignement de la programmation à des enfants et adolescents à travers des cursus bien précis. Selon Elwin Gomo, responsable de la communication à Yekolab, un cursus pédagogique peut durer dix ans, autrement dit le parcours que passe un élève de l'école primaire au lycée. Les cours ne se tiendront que les week-end et seront appuyés par des livrets, une manière de développer la créativité chez les enfants.

« Depuis plusieurs années, nous formons des grandes personnes. Etant donné que les métiers dans lesquels nous formons les gens sont nouveaux, nous avons décidé d'initier les enfants, pour qu'ils grandissent dans la pratique des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette formation permettra aux enfants de développer des automatismes et aussi d'avoir une base sur le numérique. A travers ces formations, les enfants pourront trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien », a-t-il indiqué.

Apres cette formation, Yekolab mettra en place un système de suivi en organisant, selon un calendrier donné, des foires numériques au cours desqualles les enfants présenteront les produits de leur inventivité.

Les formateurs de ce programme sont tous des anciens élèves de Yekolab qui avaient suivi des cours sur la technologie embarquée, notamment sur les objets connectés, la robotique, la domotique ainsi que l'intelligence artificielle. Pour bien dispenser les cours aux enfants, ces différents formateurs ont bénéficié des stages de pédagogie.

Un partenariat conclu avec l'école Algora

Dans le but d'apporter une touche exceptionnelle à ce programme, Yekolab travaillera en partenariat avec l'école Algora, une des meilleures de programmation pour enfant en France. Algora apportera son expertise et son appui technique dans le déroulement de ces formations afin de garantir aux « kids codeurs »(les apprenants inscrits à Yekolab for kids) une formation de qualité et de renommée internationale.

« Nous ne sommes pas là pour faire de ces enfants des grands informaticiens mais nous voulons leur donner une vision du futur, en les incitant à réfléchir sur les problèmes qui minent la société. Les jeunes, particulièrement les enfants, sont indubitablement ceux qui vont assumer l'avenir numérique de ce pays. Voilà pourquoi nous avons décidé de les former dès le bas âge afin d'éviter de vivre, dans cinq ans, avec des grandes personnes qui ne maitrisent même pas le clavier d'un ordinateur », a notifié Ricken Bazolo, responsable de la formation technique à Yekolab.

Pendant le déroulement du programme, les enfants seront catégorisés par cycle. Ceux de 7 à 10 ans participeront au cycle primaire. Ceux dont l'âge varie entre 11 et 13 ans seront au collège tandis que ceux âgés de 14 à 17 ans seront inscrits au cycle lycée. Cette catégorisation permettra d'instaurer un esprit de collaboration entre eux.

Pour ne pas perturber la vie scolaire des apprenants, le programme Yekolab for kids se place comme un cours complémentaire puisque les enseignements ne seront dispensés que les week-end.

Les inscriptions pour ce programme se font en ligne sur leur site internet ou aux sièges de Yekolab de Brazzaville et Pointe-Noire. Pour le cursus primaire, le mois est facturé à 15 000 F CFA tandis que les élèves du collège et lycée paieront 20 000 F CFA par mois.

Créé en 2014 par JCertif international sous l'impulsion de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, Yekolab est un organisme à but non lucratif implanté à Brazzaville et Pointe-Noire. Plus qu'un incubateur, il consiste en un centre d'excellence et de formation aux nouvelles technologies et métiers émergents, un incubateur de start-up innovantes et un centre de recherche et développement.