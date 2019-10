Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Une menace récurrente de la paix relevée

L'Institut de recherche en droits humains (IRDH) a noté, dans son analyse du 24 octobre, que des actes d'atteinte à la paix et la sécurité constatés dans la province ne peuvent qu'être une connivence avec des personnalités politiques et militaires qui agiraient en fonction des dividendes à tirer des dynamiques politiques nationales et provinciales.

L'organisation de défense des droits de l'homme s'est fondée sur des incursions à répétition des groupes armés dans la province du Haut-Katanga, dont celle du 11 octobre attribuée à des miliciens dits « Ba Kata-Katanga » (indépendantistes katangais) se réclamant du groupe armé du chef de guerre, Gédéon Kyungu Mutanga, qui avaient fait irruption dans la ville de Lubumbashi. Elle a relevé également la riposte de la police nationale congolaise (PNC) qui avait causé six morts par balles, du côté des miliciens, et trois blessés à la machette, du côté de la PNC.

L'IRDH a été ainsi amené à se poser un certain nombre de questions sur ces incursions et la corrélation qui pourrait exister entre la constance des actes des milices et la chaîne de commandement des services de renseignements militaires. Dans son analyse du 24 octobre, il note que la commission d'enquête instituée à cet effet avait révélé que ces miliciens portaient des effigies de Gédéon Kyungu, ainsi que des cartes de membres du groupe dont ce dernier se réclame être le président, le Mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains (MIRA). Faisant constater que ces derniers étaient cette année à leur troisième action causant mort d'hommes avec le même mode opératoire, l'IRDH s'interroge sur la passivité des chefs de services de renseignements militaires et de la PNC dont les méthodes sont restées les mêmes.

Des versions qui se contredisent

Selon l'IRDH, trois explications seraient données aux faits liés à cette énième incursion des miliciens armés dans le Haut-Katanga. La première, celle du groupe de Gédéon Kyungu, qui prétend ne rien avoir avec l'incursion du 11 octobre, la deuxième, qui accuse ce chef de milice d'être de connivence avec des politiciens véreux et des autorités militaires afin d'entreprendre des actes attentatoires à la paix et la sécurité dont ils tireraient, ensemble, des dividendes politiques, enfin, la troisième qui prétend que Gédéon Kyungu agirait de son propre chef, avec son mouvement politique, Mira.

Cherchant à savoir la vraie ou la plus plausible de ces versions des faits en les décortiquant, le rapport présenté par l'IRDH exclut les deux théories d'innocence et de manipulation du chef du Mira. « Car, Kyungu Gédéon est le seul commandant des troupes dont il a la connaissance d'effectifs et positionnement en brousse. Il a la latitude de leur donner des ordres, à distance, et ils les exécutent. Pour preuve, il les a invités, le 11 octobre 2019, à une fête d'anniversaire et ils sont venus, au risque de leurs vies ».

Aussi l'IRDH note-t-il qu'en sa qualité de chef du mouvement politique Mira, Kyungu Gédéon sait qu'il n'y a jamais eu de cadeau dans ce domaine. Par ailleurs, comme tout politicien, il nourrit l'ambition légitime personnelle de conquérir et exercer le pouvoir public en 2023. « C'est pour ces motifs qu'il a fait de Mira une organisation politique structurée, avec une répartition de tâches claires. Son porte-parole contacte différentes autorités nationales et locales et donnent des interviews aux journalistes, sur la situation de Mira», a précisé cette organisation, qui conclut que la province du Haut-Katanga est la mieux nantie de la République. Elle possède plus de moyens humains, logistiques, techniques et financiers pour ses services d'intelligence que toutes les autres provinces.

L'hypothèse la plus plausible, selon cette organisation, est que les incursions à répétition des miliciens dans la ville de Lubumbashi soient l'œuvre de Gédéon Kyungu Mutanga. « Ces actes d'atteinte à la paix et la sécurité de la province du Haut-Katanga ne peuvent qu'être une connivence avec des personnalités politiques et militaires qui agiraient, en fonction des dividendes à tirer des dynamiques politiques nationales et provinciales », se convainc-t-elle, recommandant au nouveau gouverneur du Haut-Katanga de solliciter urgemment, par l'entremise du ministère de l'Intérieur, l'appui du gouvernement central afin de renouveler les animateurs des services de renseignements militaires et la deuxième zone de défense pour permettre à la justice militaire d'approfondir les investigations sur les responsabilités pénales individuelles et des chefs hiérarchiques de ces incursions récurrentes.

L'IRDH souhaite que des organisations des droits de l'Homme et autres organismes de la société civile approfondissent la recherche et la documentation sur ces incursions sanglantes à répétition. Il suggère également que le Mira collabore avec les nouveaux animateurs de l'Etat, en mettant à leur disposition des informations pouvant lever l'équivoque sur l'accusation d'atteinte à la paix et la sécurité dans le Haut-Katanga.