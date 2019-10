Togo: Kaporal Wisdom y croit - "Avec la création de 1000 entreprises agricoles, demain il fera beau au Togo"

Entre Culture et Agriculture, il n'y a qu'un pas à franchir. Et ce pas, c'est celui de l'Agri ("Agree" qui, en français, veut dire "d'accord"). Visiblement ce pas est franchi par l'artiste slameur et entrepreneur culturel, Ekuévi Yéhowa bévi, plus connu sous le nom de Kaporal Wisdom.

Le jeune slameur togolais n'est pas resté en marge de la chaine de mobilisation autour de l'opération Telefood 2019.

Par un message très engagé comme on le lui reconnait, l'artiste vient apporter sa pierre à cet édifice de mobilisation de près de 800 millions de F cfa que le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, entend rassembler pour la création de 1000 entreprises agricoles pour les jeunes et les femmes.

"Le gouvernement a besoin de vos dons. Nous avons besoin de construire 1000 entreprises agricoles un peu partout au Togo et c'est comme ça que demain il fera beau au Togo et nous allons mettre fin à la faim, opération faim zéro", c'est message de Kaporal Wisdom à ses fans et compatriotes.

Pour soutenir la création de 1000 entreprises agricoles au Togo, il suffit d'envoyer DON par sms au 2828 au coût de 200 F cfa ou en faisant un transfert d'argent mobile aux numéros flooz : (00228) 99951989 ou T-money (00228) 90269473/90908422 ou encore par virement bancaire sur le N° 7010231410356501 ECOBANK-Togo. Et des cadeaux sont mêmes prévus pour être gagnés par les donateurs à travers une grande tombola dont le 2ème tirage est prévu cet Vendredi après-midi.