Congo-Kinshasa: Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite - Vers un zéro cas de polio au monde

Célébrée le 24 octobre de chaque année, la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite a été une occasion pour l'Ong « Rotary International », initiateur de cette journée, de faire un bilan sur les avancées significatives de la diminution sensible du taux de poliomyélite à travers le monde grâce à ses efforts et ceux de ses partenaires.

À Goma (Nord-Kivu), cette journée a réuni les membres de Rotary Club du District Nord-Est de la République démocratique du Congo (RDC), spécifiquement de Rotary Club Goma-Nyiragongo et Goma-Tumaini, avec les représentants de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'Unicef et de la Division provinciale de la santé du Nord-Kivu. L'objectif est de faire un état des lieux autour de cette question sanitaire et projeter des perspectives d'avenir.

Le président du Rotary Club Goma-Nyiragongo, Bienvenu Kasole, s'est félicité de la réduction sensible de la poliomyélite et son déclin rapide dans le monde.

« Nos partenaires qui reçoivent des fonds de Rotary international et nous-mêmes, sommes fiers aujourd'hui de constater qu'on aura dans les jours avenirs zéro cas de polio au monde d'une manière globale et au Nord-Kivu, à Goma d'une manière particulière car les chiffres démontrent une réduction sensible de la poliomyélite et son déclin rapide grâce au vaccin que nos partenaires comme OMS mettent à la disposition des enfants », a-t-il dit. Il note que la poliomyélite est déjà éradiquée à 99,9% dans le monde, grâce au soutien financier des donateurs au sein de Rotary International.

Vision de Rotary international

Pour sa part, Wilfried Kabungo, gouverneur adjoint de District Nord-Est de Rotary en RDC, précise que la grande vision de cette organisation mondiale est de faire le bien dans le monde, d'une manière bénévole. « Nous sommes un réseau international des professionnels qui s'intéressent aux œuvres sociales en prônant l'amitié, l'éthique et le service à autrui regorgeant plus de 200.000 bénévoles à l'international qui ont comme mission : la promotion du rapprochement des cultures et de la paix », a-t-il fait savoir.

De son point de vue, la grande nouvelle, à l'occasion de la célébration cette journée cette année, est que le poliovirus sauvage de type 3 qui conduisait aussi à la poliomyélite et qui est le 3ème agent pathogène humain infectieux après la variole et le poliovirus sauvage de type 2, a été « complètement éradiqué ». « Nous en sommes fiers car, nos efforts pour combattre la poliomyélite sont très significatifs sur terrain », s'est réjoui Wilfried Kabungo, avant d'appeler les uns et les autres de rejoindre la cause de Rotary international qui existe depuis 1905.

Nécessité de vacciner les enfants

Docteur Ndihokubwayo Tharcienne, spécialiste en santé au sein de l'Unicef-Goma a, quant à lui, salué les efforts de tous pour l'éradication de la poliomyélite en RDC. Il appelle tous les parents congolais de continuer à vacciner les enfants pour éviter une nouvelle propagation.

« Nous somme vers la fin de cette maladie. Cela veut dire qu'il y'a encore des efforts à fournir en continuant à vacciner tous les enfants. En principe, au moins 95% des enfants doivent avoir 3 doses de vaccin polio oral, avant leur premier anniversaire. Et une dose de vaccin polio-injectable qui vient compléter les 3 premières doses. Cela va éviter la contamination entre enfants. C'est l'occasion d'interpeller les parents congolais d'amener leurs enfants dans des zones de santé pour cette fin », a exhorté Docteur Ndihokubwayo.

Par ailleurs, la représentation de Rotary international à Goma, compte poursuivre avec des actions charitables et caritatives dans les jours avenirs.