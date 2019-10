Congo-Kinshasa: « Avec une couverture maximale de vaccination, la poliomyélite pourrait être éradiquée en RDC » (Dr Pierre Kandolo)

La RDC continue sa lutte contre le poliovirus dérivé de souche vaccinale dans certaines provinces, notamment dans le Sankuru, le Kasaï et la Tshuapa. Le docteur Pierre Kandolo, coordonnateur du Comité des opérations d'urgence polio l'a annoncé jeudi 24 octobre à Kinshasa, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la polio.

Dr Pierre Kandolo croit qu'avec une couverture maximale de la vaccination, grâce aux moyens fournis par le gouvernement avec l'accompagnement de ses partenaires notamment Rotary international, cette maladie sera éradiquée dans un délai relativement court.

« Aujourd'hui, nous avons déjà arrêté la maladie dans certaines provinces. Au Maniema, c'est fini, il n'y a plus de cas. Dans la Mongala il n'y a plus de cas; au Tanganyika, il n'y a plus de cas, Ituri également etc... Mais il reste quelques provinces qui sont en épidémie pour lesquelles nous sommes en train de nous battre. Il y a une campagne qui a commencé dans la Tshuapa et dans la Mongala. Nous sommes en train de mener des actions de riposte pour arriver à la fin de cette épidémie. Donc, je vous dis oui, aujourd'hui nous avons encore quelques provinces qui sont en épidémie de poliovirus dérivé de vaccin. Mais des actions sont en cours, et soyez-en sûr ça sera fini bientôt », a-t-il précisé.