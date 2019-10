Afrique: Rapport Doing Business 2020 - Le Sénégal gagne 18 places et se classe 16eme africain

Le Sénégal a fait un bond de 18 places dans le classement mondial du rapport du Doing Business 2020. Ainsi, il occupe à l'échelle mondiale la 123ème place et 16ème, en Afrique subsaharienne. Cette révélation a été faite hier, jeudi 24 octobre, lors de la publication du rapport Doing Business 2020 depuis Washington DC, dans les locaux de la Banque Mondiale.

Le rapport Doing Business 2020 classe le Sénégal 123ème au niveau mondial et 16ème en Afrique subsaharienne. Ce résultat est dû, selon le directeur de l'Apix, Mountaga Sy, aux réformes entreprises du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

«C'est un cycle durant lequel, les réformes déroulées ont permis les résultats obtenus», a-t-il soutenu. Il s'agissait entre autres de quatre axes majoritairement validés par la Banque Mondiale que sont «la possibilité pour les entreprises d'honorer leurs obligations fiscales sans se déplacer (i-taxe)» ; «la contribution de l'économie locale», «la facilité de l'accès au crédit», «la protection des investisseurs par la mise en place du tribunal de commerce».

Dans le rapport présenté hier, à la banque mondiale, le Sénégal obtient un score de 59,3% dans la facilitation des affaires et 91,2 % dans la création d'entreprise. C'est d'ailleurs dans le dernier indicateur qu'il obtient sa meilleure performance derrière 59 pays. «Ce qui veut dire qu'il doit s'améliorer», malgré le résultat.

Sur le raccordement à l'électricité et l'obtention de prêt, des efforts considérables ont été notés aussi. En revanche, des efforts doivent être faits dans le domaine des indicateurs un peu plus légaux comme l'exécution des contrats, le règlement de la solvabilité (44,3%) ou la protection des investisseurs minoritaires selon Maria Antonia Gamess, membre du Doing Business à Washington.

«L'indicateur sur lequel le Sénégal doit mobiliser ses efforts est la paiement des taxes et impôts où il occupe la 176ème place au rang mondial». Et le directeur de l'APIX de déclarer qu'il compte travailler, pour faire rentrer le Sénégal dans le top 100 mondial.

Pour ce faire, ils vont travailler pour achever les réformes structurelles et sectorielles sur le foncier et la législation du travail, simplifier les systèmes de tarifications et de transactions au Port autonome de Dakar, renforcer la régulation et la concurrence en finalisant le cadre juridique des PPP en rénovant le cadre du commerce et le code des investissements.

Et enfin, M. Sy affirme qu'il compte travailler sur «l'amélioration de l'environnement local des affaires au niveau des collectivités territoriales».