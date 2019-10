Sénégal: 4ème edition des Rencontres africaines - Les incoterms renouvelés

La 4ème édition des rencontres africaines s'est ouverte hier, jeudi 24 octobre à Dakar. Près de 1500 dirigeants européens et africains ont participé à cet événement pour échanger sur les opportunités de développement du continent africain dans le cadre des rencontres B to B. En marge de cette rencontre, les incoterms qui sont les règles et usages qui régissent le commerce international, ont été renouvelés.

La chambre de commerce internationale a profité de la 4ème édition des rencontres africaines qui s'est ouverte hier, jeudi 24 octobre à Dakar pour lancer les incoterms 2020 qui régissent les règles du commerce international.

Instruments de facilitation des échanges commerciaux dans un monde globalisé, les incoterms permettent d'établir un langage universel de tous les acteurs du commerce international.

«Tous les 10 ans, la chambre de commerce internationale rénove les incoterms qui sont les règles et usages qui régissent le commerce international.

Les conséquences de ce changement décennal sont importantes et peuvent avoir des impacts significatifs sur les entreprises en termes financiers mais aussi en termes de responsabilité », a soutenu, le Ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr qui représentait le Président de la République Macky Sall à cette rencontre.

Pour sa part, le Ministre de la pêche et de l'économie maritime, Aminata Mbengue Ndiaye trouve que les incoterms aident à assurer le meilleur équilibre contractuel entre les acteurs tout en sauvegardant les intérêts de chacune des parties prenantes à la transaction commerciale.

Selon elle, le lancement des incoterms 2020 n'est pas l'aboutissement d'un processus. Et dans ce dynamique, elle invite les conseils des chargeurs africains à s'atteler et à assurer immédiatement une large vulgarisation de ces règles au niveau de leurs Etats afin d'éclaircir et d'éclairer aussi bien les pouvoirs publics que les acteurs privés sur le contenu matériel de celle-ci et leurs importances.

Selon Mamadou Ndione, directeur général du conseil sénégalais des chargeurs (Cosec), c'est la première fois en Afrique qu'un pays du continent accueille le lancement des incoterms au niveau Mondial.

«Actuellement, ce sont les incoterms 2010 qui sont en vigueur. Et dès le début de l'année, dans le premier trimestre, vont entrer en vigueur les premières règles 2020 et c'est le Sénégal qui a été choisi par la chambre de commerce internationale pour le lancement mondiale de ces incoterms. Ce, en présence de plus de 60 pays délégués», se réjouit-il.