Sénégal: Macky Sall - «Coopérer avec tous les partenaires, sans exclusion ni exclusivité»

Après les séances plénières dominées par l'économie avant-hier, mercredi 23 octobre, place aux questions politiques et diplomatiques qui ont repris leurs droits hier, jeudi 24 octobre, au sommet Russie-Afrique à Sotchi où une quarantaine de chefs d'État africains ont été reçus par le président Vladimir Poutine.

Une occasion pour le président de la République, Macky Sall, de faire remarquer lors de son discours qu'une nouvelle ère s'ouvre pour la coopération entre la Russie et l'Afrique. Selon lui, cette coopération donnera une nouvelle impulsion au développement africain.

Fin du Pré-carré ! L'Afrique ne sera plus la chasse gardée d'une quelconque puissance étrangère. Du moins, c'est ce qu'a laissé entendre le président de la République du Sénégal, Macky Sall, lors de son discours prononcé hier, jeudi 24 octobre, au premier sommet Russie-Afrique à Sotchi, conjointement organisé par le président russe Vladimir Poutine et son homologue Abdel Fattah al-Sissi de l'Egypte.

«En venant à Sotchi, nous réaffirmons la ferme volonté de notre continent de coopérer avec tous les partenaires, sans exclusion ni exclusivité, dans un esprit de collaboration amicale.

Avec plus de 30 millions de Km2, plus d'un milliard d'habitants, et ses importantes ressources naturelles, l'Afrique est une terre d'immenses opportunités qui s'inscrit depuis quelques années dans une véritable dynamique d'émergence», a fait savoir Macky Sall dans son allocution dont une copie nous est parvenue.

Et pour renforcer cette dynamique, dira le président de la République, «il nous faut construire plus d'infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, énergétiques, technologiques et industrielles».

A l'en croire, «c'est ce qui transformera l'Afrique en un continent interconnecté, pleinement intégré à l'économie mondiale et moderne».

D'ailleurs, le président Macky Sall pense que la Russie a les capacités nécessaires pour impulser le développement africain. «La Russie, par son savoir-faire technologique, avec ses compagnies publiques et privées, associées à des partenaires africains, peut grandement contribuer à la réalisation du projet d'émergence de l'Afrique grâce à des instruments de financement adéquats, surtout dans la nouvelle perspective de Zone de Libre Echange Continentale Africaine», a soutenu Macky Sall.

Ce qui lui fera dire: «en ma qualité de président du Comité d'Orientation du NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique), je voudrais rappeler que conformément à l'Agenda de Dakar pour l'Action, adopté au Sommet de Dakar en juin 2014, notre continent dispose d'un Programme de Développement des Infrastructures en Afrique, le PIDA».

Poursuivant son propos, Macky Sall a ajouté que «ce cadre stratégique contient les projets d'infrastructures prioritaires incluant toutes les régions du continent.

Je propose donc que le mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de notre Sommet considère le PIDA comme une des priorités du programme de coopération Russie-Afrique».

En effet, à Sotchi, une quarantaine de chefs d'État africains ont été reçus par Vladimir Poutine pour un sommet dominé, mercredi 23 octobre, par l'économie, avant qu'hier, jeudi 24 octobre, les questions politiques et diplomatiques ne reprennent leurs droits.

C'est ainsi que dans la matinée, la première séance plénière de ce sommet Russie-Afrique a permis de rentrer dans le vif du sujet, avec chacun des 43 dirigeants qui a pu s'exprimer durant quelques minutes.

Il s'en est suivi, dans l'après-midi, une seconde séance plénière, et enfin une Déclaration pour conclure ce sommet et en parallèle toute une série d'entretiens bilatéraux permettant à Vladimir Poutine de rencontrer certains dirigeants africains.

Entre autres objectifs du sommet Russie-Afrique, pour le chef du Kremlin, c'est de renforcer la présence russe et se faire «de nouveaux amis» sur le continent.

Et, partant du programme des entretiens bilatéraux, le président Poutine a pris le parti visiblement de rencontrer les dirigeants de pays dont il est déjà proche, et qui lui servent déjà de points d'appuis sur le continent, à l'instar de l'Égypte ou de l'Algérie. Il s'agit pour lui notamment d'élargir sa sphère d'influence, et ne plus compter uniquement sur ses relais traditionnels.

SOMMET DE SOTCHI - OFFENSIVE DE CHARME DE VLADIMIR POUTINE : Doubler d'ici cinq ans les échanges entre la Russie et l'Afrique

La Russie veut gagner des marchés en Afrique. Le président russe l'a clairement signifié aux 43 dirigeants présents au premier sommet Russie-Afrique à Sotchi, à l'ouverture du conclave dominé par les questions économiques avant-hier, mercredi 23 octobre.

Histoire de diversifier ses échanges et rattraper le temps perdu dans les années 1990, après l'effondrement de l'URSS.

Mieux, selon Rfi, au minimum, Vladimir Poutine veut ainsi doubler d'ici cinq ans le volume des échanges entre son pays et le continent africain, en les diversifiant.

«Le volume des échanges s'accroit et pas seulement dans les matières premières. Il augmente pour les produits agricoles et industriels. De manière générale, la Russie exporte davantage de produits agricoles dans le monde que d'armements», a-t-il dit.

En effet, en 2018, les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique se sont élevées à environ 20 milliards de dollars.

C'est beaucoup plus qu'il y a quelques années, mais dix fois moins que la Chine. C'est pourquoi, au-delà de son retour modeste, la Russie veut aller plus loin dans sa reconquête de l'Afrique.

Pour Vladimir Poutine, il faut que cela augmente plus vite: «à mon avis, c'est très peu. Surtout si l'on tient compte du fait que sur ces 20 milliards... 7,7 milliards, correspondent à notre commerce avec l'Egypte.

Soit 40%. Mais nous avons beaucoup de partenaires potentiels en Afrique, vraiment beaucoup. Avec de bonnes perspectives de développement et un potentiel de croissance important».

En outre, le président russe a également promis de poursuivre sa politique d'effacement de la dette. Car, «avec ce sommet, nous avons voulu envoyer un signal très fort pour dire que la Russie coopérera activement avec les États africains.

Et ils sont intéressés. On le voit. Ils perçoivent la Russie comme une possible alternative à la fois aux États occidentaux, mais aussi aux autres acteurs plus récents qui opèrent actuellement sur le continent africain», a-t-il confié à Rfi.

Face à cette ambition russe, les attentes des acteurs et décideurs africains sont nombreuses. Et chacun des dirigeants présents à Sotchi a décliné ses priorités dans son temps de parole. Surtout si l'on sait que depuis les indépendances, les peuples africains peinent à ressentir les retombées de la coopération Nord-Sud.

Pis, cette coopération est perçue par nombre d'intellectuels et d'économistes comme une voie pour un «pillage organisée» des ressources du continent qui, sans moyens de transformer ses ressources naturelles, se contente du «grade» de fournisseur de matières premières à l'occident.

Osons espérer que la fin de l'hémorragie, ce sera pour bientôt, et que le retour de la Russie ne se résumera pas aussi à venir prendre sa part du gâteau sur le continent, à l'instar des pays occidentaux et de la Chine, etc.