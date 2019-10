Sénégal: Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé - «Que ce changement de nom s'accompagne aussi d'un changement de comportement de tous les acteurs hospitaliers»

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a procédé, hier jeudi 24 octobre, à la dénomination de l'Hôpital général de Grand Yoff (Hoggy, ex-Cto), désormais «baptisé» Hôpital général Idrissa Pouye. A cette même occasion, le ministre a inauguré l'Unité de l'angiographie et de cardiologie interventionnelle dudit hôpital.

Hôpital général Idrissa Pouye, c'est désormais le nouveau nom de l'hôpital général de Grand Yoff (Hoggy, ex-Cto).

La cérémonie de dénomination s'est tenue hier, jeudi 24 octobre, en présence du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, d'Aminata Mbengue Ndiaye, son collègue ministre de la Santé du Benin et d'autres personnalités de l'hôpital.

L'événement a été un prétexte pour M. Diouf Sarr d'appeler les acteurs hospitaliers à un changement de comportement, à cultiver l'excellence et l'engagement citoyen pour la satisfaction du patient.

«Je formule le vœu que ce changement de nom s'accompagne aussi d'un changement de comportement de tous les acteurs hospitaliers, et qu'il puisse servir de déclic afin que la satisfaction du patient, le culte de l'excellence et l'engagement citoyen soient repositionnés au centre de nos préoccupations.»

Chirurgien des hôpitaux, orthopédiste-traumatologue, Pr Idrissa Pouye fut le premier médecin du Centre de traumatologie et d'orthopédie (Cto) qu'était l'hôpital de Grand Yoff, juste après sa mise en place en 1989. «Visionnaire et scientifique de haut niveau, il avait déjà en 1978, à la suite d'une étude épidémiologique sur la traumatologie routière, soutenu que les réalités et les besoins du Sénégal obligent à œuvrer pour la création urgente d'un Centre de traumatologie à Dakar», a témoigné le ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Prenant la parole, au nom de la famille du Pr Idrissa Pouye, Cheikh Oumar Tidiane Tall, ému, s'est réjoui de ce geste salutaire. Selon lui «donner le nom d'Idrissa Pouye à l'hôpital, c'est juste rendre à Cesare ce qui est à Cesare», a-t-il dit.

INAUGURATION D'UNE UNITE DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE DE PRES DE 1 MILLIARD

Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf, a profité de l'occasion pour inaugurer l'Unité et de cardiologie interventionnelle de l'hôpital. Cet appareil permet la réalisation de procédures complexes sur des maladies graves qui ne pouvaient être soignées auparavant que par une opération chirurgicale et dans plusieurs domaines dont la cardiologie, avec la prise en charge des cardiopathies congénitales chez les nouveau-nés et l'enfant ainsi que les cardiopathies acquises de l'adolescence et de l'adulte, le traitement des arythmies cardiaques par radiofréquence, la pose de pace-maker.

Cette machine, dont le coût est estimé à un peu moins de 1 milliard (plus de 900 millions), intervient aussi dans la gynécologie obstétricale par la prise en charge des fibromes, des hémorragies utérines lors des accouchements, dans le domaine de la neurologie, dans les accidents vasculaires cérébraux (Avc). Mais elle est surtout utilisée dans la cancérologie avec la prise en charge précoce et celle tardive des cancers et dans la traumatologie sur les hémorragies consécutives aux accidents de la voie publique.

Selon le ministre de la Santé, cette nouvelle acquisition traduit, encore une fois, la volonté du président de la République d'assurer le relèvement continu des plateaux techniques des hôpitaux du Sénégal, suivant les normes et standards internationaux. «Cette acquisition s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de prise en charge des maladies cardiovasculaires qui constituent l'une des premières causes de décès de l'adulte au Sénégal et l'un des premiers motifs d'évacuation à l'étranger», a ajouté M. Diouf Sarr.

En ce sens, il invite les utilisateurs à un bon usage de cet outil et à veiller à sa maintenance. «Je voudrais inviter notamment la Direction de l'hôpital à davantage travailler sur l'accessibilité financière des populations, surtout les plus démunies», conclut le ministre Diouf Sarr.