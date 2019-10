Soudan: FDLC organise un Forum pour les défis de la paix dans la période transitoire

Damazin — Les forces de la Déclaration de liberté et de changement (FDLC) ont organise dans le hall du Sultanat bleu a la ville Damazin un forum sur les défis de la paix pendant la période de transition avec la participation des dirigeants de l'administration traditionnelle.

À l'ouverture du forum, Abdulbaqi Mohammed Babikir, président du forum a déclaré que nous espérons que le forum discutera des racines de la question de la paix et formulera des recommandations constructives et constructives.

Au cours du forum, les deux premiers documents intitulés (Document conceptuel sur la paix et les conflits) ont été présentés par Nahla Al-Badri, une militante pour la paix, qui a discuté des causes, des sujets, des formes et de l'analyse du conflit, soulignant que les questions de conflit sont (ressources - richesse - pouvoir - identité - valeurs - valeurs),Social, politique et économique).

Le deuxième document traitait de l'analyse du conflit sous l'angle de la sécurité humaine, dans lequel M.Munir Elias a passé en revue le concept de sécurité humaine, soulignant que le conflit était une différence d'attitudes et d'intérêts et que tout conflit fondé sur les attitudes ne conduisait pas à des solutions, alors que le conflit d'intérêts aboutissait souvent à des solutions.

Il a souligné un certain nombre d'axes qui représentent le concept de sécurité globale, notamment la sécurité économique, qui concerne la disponibilité d'un revenu de base provenant d'un travail décent (revenu par habitant) et la sécurité humaine et la capacité à exprimer librement sans répression, ainsi que la sécurité sanitaire, alimentaire et communautaire.

M.Munir a appelé les participants au forum à accompagner les dimensions internes et externes dans l'analyse du conflit dans le Nil Bleu.