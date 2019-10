Cameroun: Initiative - L'architecture et le bâtiment au centre d'un forum à Douala

La toute première édition du Forum pour l'architecture et le bâtiment se tiendra dans la capitale économique du Cameroun les 31 octobre et 1er novembre prochains.

La ville de Douala comme plusieurs autres villes du Cameroun souffre d'un réel manque construction qui obéissent aux normes . Il devient ainsi fréquent de voir des bâtiments s'écrouler comme des châteaux de cartes à tout bout de chemin ou encore des édifice sans aucune esthétique.

Ce constat étant fait, il est temps de remédier à ce type d'usages pour implémenter de nouvelles habitudes de construction plus adéquate a notre environnement. C'est dans cet odre d'idée que le cabinet Global Vision a tenu à organiser un forum pour réunir tous les intervenants dans la chaîne de construction ( architectes, urbanistes, ingénieurs du génie civil, cimenteries et autres commerçants et industriels faisant dans la production et la vente des matériaux de construction) et leur permettre d'échanger afin de proposer des solutions concrètes pour l'amélioration des constructions de nos villes.

Placé sous le thème " un architecte pour une construction durable et innovante" le Forum sur l'architecture et le bâtiment qui se tiendra à l'hôtel Sawa de Douala les 31 octobre et 1er Novembre prochains sous le haut parrainage du ministère de l'habitat et du développement urbain du Cameroun se veut un espace neutre où les problèmes concrets sont posés et les solutions y relatives apportées.

Les travaux de Douala se dérouleront donc en panels( trois au total) sur des problématiques telles que : Les causes et les conséquences de la non maîtrise d'oeuvre dans les projets de construction ; Comment promouvoir et implémenter l'innovation dans le domaine du bâtiment ? Et l'importance de l'usage des matériaux de construction adéquats pour une construction durable.

Pour cette première édition, les organisateurs souhaitent qu'à la fin de ce forum sur l'architecture et le Bâtiment, un guide concret de l'habitat soit mis sur pieds afin de permettre en six étapes a toute personne physique ou morale de toute catégorie sociale, économique ou professionnelle de désormais savoir quoi faire et vers qui se tourner étape après étape.