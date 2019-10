Cameroun: Simon Mbelek, e-commerce "Notre présence en Afrique est un énorme atout pour les utilisateurs"

interview

Responsable des relations publiques chez Jumia Cameroun depuis plus de 04 ans, Simon Mbelek a accepté de nous parler de la plateforme qui l'emploie, des difficultés et des contraintes auxquelles elle fait face et des perspectives dans leur secteur d'activité. Il a aussi profité pour proposer des idées pour le développement de ce nouveau mode de distribution dans le continent africain.

Pouvez-vous nous présenter vos activités ?

JUMIA c'est la principale plateforme de e-commerce en Afrique. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure il y a 7 ans, nous avons observé le monde et avons remarqué que le commerce électronique avait déjà des bases en Europe, aux Etats Unis, en Amérique Latine et en Chine. Nous Voulions donc reproduire le modèle dans un endroit avec plein d'opportunités et nous avons penché sur l'Afrique, un continent avec 1.3 milliards de personnes. Nous nous sommes alors fixés comme objectif d'offrir aux africains,un accès à des services et produits de marques partout ils se trouveraient. Nous voulions surtout relever un défi majeur dans un continent où le système de distribution traditionnel était très limité. La technologie a rendu cela possible et nous permet surtout de rendre la distribution plus efficiente.

Nous avons donc mis en place une Marketplace qui permet de connecter de milliers de vendeurs dans le continent aux millions de consommateurs que nous recrutons tous les jours grâce aux dépenses marketing que nous faisons. Nous proposons aussi des services comme la livraison de repas, le paiement des factures et la recharge de cartes de crédit, la réservation de chambres d'hôtels, des offres d'emploi, etc.

Comment êtes-vous organisés ? Dans quels autres pays êtes-vous présents ? Quelles sont vos problématiques ?

Nous sommes présents dans 14 pays africains notamment au Cameroun, Nigéria, Kenya, Maroc, Sénégal, Tunisie; Algérie, Côte d'Ivoire, Uganda, Rwanda, Egypte, Tanzanie, Ghana et Afrique du Sud. Nous sommes focalisés sur ces 14 pays et couvrons 700 millions d'habitants, dont plus de 400 millions d'internautes.

Même si les problématiques sont nombreuses, elles ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Nous avons des problématiques de taux de pénétration internet dans les pays de l'Afrique centrale par exemple, nous faisons face au problème d'adressage dans la majorité des pays où nous opérons, nous avons des difficultés au niveau des infrastructures comme la mauvaise qualité des routes, le transport est un autre défi auquel nous faisons face au quotidien, sans compter les mentalités car nombreux sont ceux qui ne se sont pas encore appropriés ce nouveau système de distribution. Mais à chacun de ces défis, nous travaillons pour apporter notre contribution. Nous livrons par exemple partout au Cameroun malgré le problème de route et d'adressage.

Quelles sont vos offres ?

Ecoutez, l'Afrique compte 1.3 milliards d'habitants et grâce à la percée de la technologie, nous avons plus de 470 millions d'utilisateurs internet aujourd'hui. Si vous résidez en Afrique, vous allez remarquer qu'il y a un nombre limité de supermarchés ou de grandes surfaces de distribution, ceci à cause d'un manque d'infrastructures. Conséquence: les consommateurs ont un choix et un accès limité aux produits et services de qualité.

Avant 2012 et la création de Jumia, il n'y avait pas d'e-commerce en Afrique. Notre présence est un énorme atout pour les utilisateurs, les vendeurs qui disposent à travers Jumia d'une visibilité en ligne et d'un accès à des millions de consommateurs et pour ces derniers d'avoir accès à un large choix de produits à des prix compétitifs. Nous proposons des services comme la livraison de repas grâce à notre plateforme Jumia Food, le paiement des factures et la recharge de cartes de crédit avec Jumia PAY, la réservation de chambres d'hôtels par JumiaTravel, etc. Mais nous proposons surtout un large choix de produits sur notre Marketplace: du mobile à l'électronique en passant par le cosmétique et le vestimentaire. Tous les produits de première nécessité mais également de bureau, de maison, etc.

Comment vous différenciez-vous de la concurrence ?

Ecoutez, le commerce électronique est secteur nouveau dans le continent et tout le monde à sa place. La présence de plusieurs acteurs est un avantage pour les vendeurs locaux qui multiplient des opportunités de vente, mais également pour les clients qui ont un choix plus large.

Notre mission reste d'aider la population à mieux vivre au quotidien et à économiser du temps et de l'argent. Aujourd'hui Plus de 4,8 millions de consommateurs utilisent notre plateforme quotidiennement. Nous aidons également nos vendeurs à faire croître leurs entreprises grâce à notre plateforme, comme en témoigne le fait que nous avons favorisé la croissance économique de 80 000 vendeurs sur le continent. L'e-commerce en Afrique ne pèse que 1% du total des ventes pendant qu'en Chine on parle de 20%. Nous sommes conscients des défis mais notre détermination est sans faille.

Nous avons construit notre plateforme avec une profonde expertise locale, nous avons acquis de nombreuses années d'activité exclusivement en Afrique et tiré parti de tous nos enseignements sur chaque marché pour créer un avantage concurrentiel très fort sur l'exécution de nos projets.

Bien que nous soyons très fiers de Jumia aujourd'hui, nous sommes toujours très ambitieux quant à notre avenir, nous voulons aider plus de consommateurs à économiser du temps et de l'argent, à accéder aux services financiers, à aider plus de vendeurs, à aider plus de partenaires logistiques à croître et à profiter de cette opportunité, et à offrir au monde entier, l'opportunité de voir le développement du continent africain à travers notre histoire.

Le développement de la TNT représente une opportunité pour les opérateurs télécom. Quel est votre avis sur le sujet à quelques semaines du lancement de la TNT en Côte d'Ivoire ?

La TNT est un avantage à plus d'un titre pour les pays africains notamment les opérateurs et surtout pour les citoyens qui bénéficient d'une meilleure qualité d'images qu'ils reçoivent.

La TNT offre plusieurs avantages notamment celui de pouvoir transporter des informations numériques de nature différente: images et sons mais aussi textes et données. Ce qui ouvre à la télévision hertzienne les mêmes perspectives de services interactifs, lorsqu'elle est jumelée à un réseau de télécommunication (TV hybride), que celles qui sont actuellement présentes sur le satellite.

Plusieurs pays africains ont déjà fait le pas il y a quelques années et aujourd'hui ce sera le tour de la Côte d'Ivoire. C'est la preuve que les acteurs sont engagés dans cette croisade et qu'il y a un avenir certain pour la technologie en Afrique.

Le développement d'internet sur le continent doit faire face à de nombreux enjeux. Quel regard portez-vous là-dessus notamment concernant le prix élevé de la data ?

Un des enjeux du développement de l'économie numérique et surtout du commerce électronique en Afrique, c'est l'évolution du taux de pénétration internet. Cela ne sera possible que si les offres sont bénéfiques et les prix accessibles à la majorité. Il est important de se pencher sur cette question primordiale si nous voulons rattraper les grands pays.

De grands acteurs investissent dans le développement d'internet notamment les GAFA dans les satellites. Qu'en pensez-vous ? Considérez-vous leur présence comme une menace ou comme une opportunité ?

Comme mentionné plus haut, le développement du commerce électronique passe par une croissance du taux de pénétration internet; toute initiative dans ce sens, sera donc une opportunité pour nous mais également pour le continent.