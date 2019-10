Ile Maurice: Pravind Jugnauth sur Ramgoolam et le Navingate - «Il ne connaît pas les sacrifices»

«Vous avez déjà vu des personnes faire des dépenses dans des achats exorbitants ? Il ne connaît pas les sacrifices. Il nage dans l'immoralité. Mo pe get Navigate 2, mo pa bizin koze. E lor la bat madam. Kout dibwa, monn tann dir, mo pann gagn letan tro gete. Enn dimounn ki aspir vinn Premie minis.» Pravind Jugnauth, qui était dans son fief à la circonscription numéro 8, Quartier-Militaire - Moka ce jeudi 24 octobre, a critiqué Navin Ramgoolam.

Lors de ce congrès qui s'est tenu à Nouvelle-Découverte, le leader du MSM a énuméré les projets qui lui tiennent à coeur. Pour le projet Métro Express, «notre vision est de connecter le Nord et le Sud». Sur le plan sportif, «nous voulons donner une formation de football de haut niveau avec la Liverpool Academy». La santé n'est pas en reste. «Nou pe fer enn lopital cancer. Enn lopital lizié» Au niveau des infrastructures, il évoque un nouveau bâtiment pour la Cour suprême et un nouveau terminal de croisières.

«Mo pa vann rev ar dimoun mwa.»

Pravind Jugnauth s'est aussi félicité que les travailleurs qui touchaient Rs 1 500 percoivent désormais Rs 9 000 grâce à l'avènement du salaire minimum. Il a ajouté qu'en janvier, le montant du salaire minimum sera revu. Dans la foulée, il s'est réjoui de la chute du taux de chômage. «Mo pa vann rev ar dimoun mwa.»

Sur le plan des relations internationales et des perspectives d'investissements, le Premier ministre sortant a déclaré être en discussion avec le Kenya. «Il y a aussi un grand potentiel du côté de Madagascar et du Mozambique. Nous voulons que les rêves des entrepreneurs soient plus grands. Nous avons de jeunes professionnels. Nous pouvons accueillir des compagnies. Je travaille avec l'Inde et le Japon pour que des entrepreneurs viennent à Maurice. Nous ferons tout pour que Maurice soit à la 10e place dans le classement Ease of Doing Business. (NdlR : Maurice vient d'atteindre la 13e place.) Dans cinq ans nous le ferons.»