Soudan: Le Sommet des pays Non Alignés vise à résoudre les Problèmes

Azerbaïdjan — 2019 (SUNA)- Le Représentant Permanent du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies, l'Ambassadeur Omar Siddig, a salué les efforts déployés par le Venezuela sous sa Présidence du Bureau de la Coordination du Mouvement des Pays Non Alignés.

S'adressant Jeudi à la Réunion Ministérielle des Ministres des Affaires Etrangères du Mouvement des Pays Non Alignés (MNA) à Backo, le Représentant Permanent du Soudan a déclaré que cette réunion ouvrirait la voie au 18e Sommet du MNA, qui vise à traiter toutes les Questions d'Actualité, Nouvelles et Emergentes, présentant un Intérêt Commun, ainsi que l'Adhésion des Etats membres Non-Alignement sur la Charte des Nations Unies et sur les Objectifs et les Principes sur lesquels le MNA a été fondé, en plus de souligner les Positions du MNA dans toutes les Questions et Instances Régionales et Internationales.