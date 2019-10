Soudan: Siddiq - Le pays connait de nombreux développements positifs

Khartoum — L'ambassadeur du Soudan aux Nations Unies, Omar Siddiq, a indiqué que le Soudan connait de nombreux développements positifs à la suite de la révolution du peuple soudanais, qui avait pour objectif de reconstruire et de restaurer les valeurs de la coexistence humaine et de la cohésion sociale au Soudan.

S'adressant ce jeudi à la réunion des ministres des Affaires étrangères du Mouvement des pays non alignés en Azerbaïdjan, Siddiq a déclaré que le peuple soudanais est courageusement confronté à l'un des régimes d'oppression et de terrorisme les plus brutaux, privé de toute arme et attaché au maintien de sa révolution.

Le Représentant permanent du Soudan auprès de l'ONU a vivement apprécié le rôle actif joué par la médiation africaine au sein de l'Union africaine, de l'Ethiopie et de l'IGAD, ainsi que par les positions du Mouvement des pays non alignés et les parties régionales et internationales qui ont contribué à l'achèvement du processus politique.

Lors de la réunion ministérielle des ministres des Affaires étrangères du Mouvement des pays non alignés, Siddiq a souligné qu'après le changement, le Soudan présenterait le nouveau visage de sa politique étrangère, qui repose sur l'établissement d'une amitié et d'une coopération fondées sur le respect et les avantages mutuels, ainsi que sur le renforcement des fondements de la paix et de la stabilité dans la région et le monde.