Cote d'Ivoire: Dr Joseph Boguifo (président de la Fipme) - "Si vous n'allez pas vers le numérique, vous mourrez"

Le président de la Fédération ivoirienne des Petites et moyennes entreprises (Fipme) revient dans cet entretien sur l'importance pour les Pme d'intégrer le numérique dans leur fonctionnement si elles veulent se développer et devenir compétitives.

Fin septembre, vous avez organisé la 8ème édition des journées nationales promotionnelles des Pme (Jnppme) sur le thème « Les Tics et le développement des Pme : enjeux, défis et stratégies ». Pourquoi un tel choix ?

Nous avons fait une étude pour nous permettre de comprendre l'environnement de nos Pme, de manière à coller à leurs réalités. Cette étude nous a montré qu'il y avait un certain nombre de problèmes que nous avons classé selon les priorités. Nous avions identifié, la gouvernance, l'accès au financement, l'accès aux marchés, les problèmes de fiscalité, la corruption etc.

Les journées de promotion des Pme avaient donc des thèmes qui à chaque fois avaient trait à ces problèmes que nous avions identifé. Mais, en cours de chemin, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une question qui avait tout à fait sa place parce qu'elle pouvait permettre de répondre en grande partie au problème de gouvernance ; au problème de l'accès au financement ; la fiscalité. C'est le numérique. C'est pour cela que la 8ème édition des Jnppme a été dédiée au numérique. D'après nos échos, les Pme ont beaucoup apprécié ce thème et demandent qu'on puissent avoir d'autres conférences au cours desquelles on développera des sous-thèmes.

Pensez-vous que le cadre règlementaire et juridique soit favorable à une appropriation de ces technologies du numérique par les Pme ?

L'Etat prend un certain nombre de dispositions, de lois, d'outils pour encadrer les Tic en Côte d'Ivoire. Nous avons en Côte d'Ivoire un ministère de l'économie numérique, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a d'autres structures comme l'Artci, l'Ansut, etc. pour accompagner l'Etat dans sa politiques sur le numérique. Mais, pour nous, c'est une politique sur l'environnement du numérique. La question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir quelles sont les mesures prises directement par rapport aux Pme ?

Si on estime que les Pme constituent l'épine dorsale de l'économie nationale et contribuent pour plus de 90% au développement de l'économie de notre pays, alors quelles sont les dispositions spécifiques prises par l'Etat qui touchent les Pme pour les accompagner dans cette politique du numérique en Côte d'Ivoire ? A ce niveau, nous disons qu'il y a des choses à faire. Nos recommandations vont dans ce sens, mais j'attends encore le rapport pour avoir tous les détails.

Justement, à l'issue de chaque édition des Jnppme, des recommandations sont faites. Y-a-t-il un suivi ?

A la fin de chaque édition, nous faisons un rapport. Après nous faisons une restitution auprès de l'Etat. Nous n'avons pas encore fait la restitution de la 7ème édition, mais le rapport est prêt, je pense qu'on pourrait le faire au même moment que celui de la 8ème édition qui vient de finir. Dans le temps, il a été mis en place un comité de suivi des recommandations qui comprend différents ministères et partenaires, mais dans les faits, il n'y a pas toute la rigueur derrière permettant de pouvoir atteindre les objectifs.

Mais, il y a déjà des avancées. Le fait que nous ayons un ministère entièrement en charge des Pme avec un ministre très attentif aux préoccupations des Pme, je pense qu'on pourra faire bouger les recommandations quoique, il faut le reconnaître, il y a des recommandations qui ont bougé. A propos des marchés publics, les choses ont bougé, au niveau de la fiscalité, des actes en faveur de nos Pme ont été posés...

Tout ceci sort des précédentes éditions des Jnppme... Nous avons organisé il y a 2 ans, ce qu'on a appelé l'Africa In Pme. Nous avons fait venir les autres organisations de la sous-région des Pme avec une organisation locale pour étudier ensemble la problématiques des Tic sur le plan sous-régionale et pour voir ensemble les difficultés rencontrées et les décisions communes que nous pouvons prendre pour harmoniser une sortes de décision sous-régionale qui favoriserait le développement de ces Pme...

Je considère le numérique comme la 4ème révolution. Le numérique est une révolution au même titre que l'alphabétisation. Si vous n'allez pas vers le numérique vous mourrez. L'exemple des structures comme Uber, Alibaba et autres ont montré toute la puissance du numérique.

La révolution numérique dont vous parlez nécessite aussi une révolution dans les comportements. Pensez-vous que les Pme soient suffisamment outillés pour faire cette révolution numérique dans leur process ?

Effectivement, l'une de nos plus grandes préoccupations, c'est la formation. Elle est capitale. Tous ces jeunes qui créent ces start-up, les chefs d'entreprises, leur carrière et devenir dépendent de la formation. Il faut non seulement qu'on leur enseigne les règles et rudiments pour gérer leur entreprise, mais aujourd'hui si nous voulons aller vers le numérique, il faut aussi mettre l'accent sur la formation. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur la création d'un centre qu'on appelle la maison des Pme. Qui sera un endroit où, on va les recevoir, les encadrer et les former. C'est l'une de nos préoccupations.

L'Etat met en place plusieurs structures pour aider les Pme à se développer. Agence Côte d'Ivoire-Pme ; l'ouverture de l'incubateur public, la "Dream factory"... Pensez-vous que tout ce dispositif concourt effectivement à améliorer l'écosystème des Pme ?

Oui. Le fait qu'il y ait un ministère entièrement dédié aux Pme est quelque chose de sensationnel. Si l'économie repose sur les Pme, il faut que cela se traduise par des actes et des faits. Ce ministère montre que l'Etat veut donner aux Pme toute la place qu'elles méritent dans sa politique économique. Côte d'Ivoire-Pme est un outil sorti du plan phénix, le plan du gouvernement pour le développement des Pme. Seulement, il faut que chacun joue sa partition selon ses attributions réelles... C'est ensemble que nous pouvons atteindre tous les objectifs. Je suis d'accord, qu'il y a des dispositions qui sont prises, mais, il y a encore beaucoup à faire. Il est prévu un fonds de l'innovation, un fonds de garantie aussi. Il faut qu'on y aille et que tout se mette en place.

Vous avez lancé une opération visant la formation de 100.000 femmes entrepreneures. Où en êtes vous avec ce projet ?

Nous avons organisé ce qu'on a appelé la journée du financement des Pme, où, nous avons été envahi et assailli par les femmes qui nous ont demandé de les accompagner à se faire financer. Mais, on s'est rendu compte que le problème est le même. Elles ont beaucoup de volonté, mais, il leur manque l'essentiel, c'est-à-dire un minimum d'encadrement et de formation et d'information.

On a demandé à notre commission genre et entrepreneuriat d'élargir la question. Nous avons saisi le cabinet de la Fafed (Fondation Africaine pour l'Entrepreneuriat et le Développement économique Ndlr) pour voir la faisabilité de ce que nous voulions et c'est ce qui a abouti à ce vaste projet d'autonomisation de 100.000 femmes sur les 3 années à venir. Nous avons eu la caution du Premier ministre qui a accepté de parrainer cet évènement...

Nous avons commencé par Port-Bouët. Depuis lors, on a été sollicité par plusieurs autres communes... Nous sommes conscient de notre tâche et elle est énorme. J'ai organisé les 20 ans de la fédération, j'ai été surpris de voir que les mêmes problèmes posés en 1995, nous les retrouvions en 2015. J'ai dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Si on pose un problème lié au numérique, Il faut qu'on se donne les moyens pour voir comment dans les années qui suivent, nos Pme puissent se l'approprier.