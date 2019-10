Congo-Brazzaville: Musique - "Âsimba Bâ Penda", un nouveau concept pour Gianny Olando Mwana Eboro

Le patron d'il y a quelques mois de Kingoli authentique V, le patriarche Bienvenu Gianny Olando Mwana Eboro, devient le promoteur du groupe "Âsimba Bâ Penda" ou Les tambours de Makoua. Il explique aux Dépêches de Brazzaville cette reconversion qui est accompagnée d'un album de plusieurs titres.

KMMK ou Kamango Mayeya est une vision, une danse, un cri et une entreprise dénommée "Âsimba Bâ Penda" ou Les tambours de Makoua. La création de ce nouveau groupe est suivie d'un album intitulé "Ovoulou-Obînguiê-Ossoubîguî", qui sera bientôt disponible sur le marché avec plusieurs chansons parmi lesquelles "Obangi-Abangi", "Otsôbigui", "Bè", "Epalet", "Vourouabisa". Le titre "Obangi-Abangi" qui accompagne l'album est déjà sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes en train de lancer un album avec un système et un concept. Par rapport à la situation du marché qui devient alarmante, il n'est pas facile de vendre, d'où nous avons procédé au lancement des chansons progressivement, jusqu'à les sortir toutes. Notre équipe de Paris, dont Remy Brice Mongo et Hermann Yoka, travaille là-dessus. Nous avons dans notre banque de données une quarantaine de chansons. Dans notre politique marketing, nous nous mettons à la disposition de tous ceux qui veulent se faire chanter », a déclaré le patriarche Bienvenu Gianny Olando Mwana Eboro, avant d'ajouter qu'ils sont très bien inspirés avec des compositions de qualité et invite les mélomanes à les juger à l'œuvre.Il a bénéficié de l'apport de Gauthier Opoumba (l'un des artistes le plus complet de l'histoire de Kingoli) comme directeur artistique de cet album. « On ne triche pas avec l'art, un bon son reste un bon », a-t-il martelé.

Accompagner la musique par le business

Le promoteur du groupe Âsimba Bâ Penda pense que la musique congolaise est bonne, cependant si elle n'évolue pas, c'est par rapport à la réalité actuelle. D'où la mise en place du système Kamango, en accompagnant la musique par le business. C'est ce système, pense-t-il, qui fera que l'artiste ne puisse pas être mendiant et téléguidé. « Aujourd'hui, nous avons des artistes engagés au Congo, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer, parce que leurs inspirations sont bloquées. C'est pour cela que nous menons ce système qui va lier l'utile et l'agréable, la musique et le business où les artistes auront des salaires, bref une entreprise culturelle », a indiqué le patriarche.

Quant au concept Âsimba Bâ Penda qui veut dire Les tambours de Makoua, il a indiqué que c'est tout simplement que ces tambours doivent résonner, parce que Makoua c'est le soleil, l'Equateur et l'Equateur brille car c'est un don précieux qui ne sort pas des hommes mais de Dieu. « C'est de là que nous sortons le système Kamango et le concept Âsimba Bâ Penda pour montrer au grand public l'importance de la culture Akoua dans la musique congolaise », a-t-il ajouté.

Le patriarche a invité ses confrères musiciens à pouvoir toujours expliquer les concepts qu'ils lancent même dans leurs chansons. Ceux-ci, a-t-il dit, ont souvent une influence sur la société parce que la base d'un peuple c'est la culture.

Rappelons que le patriarche Bienvenu Gianny Olando Mwana Eboro est intervenu dans tous les albums de Kingoli depuis "Essengo" (séquence des morts) ;" Biscuit blanc" ; "Apparragguachaa" ; "Epakolami-Ikabo" ; "Ikô porô tsengue porô" ; "Les 12 apôtres" ; "Moloni horticulture" et aujourd'hui "Ovoulou-Obînguiê-Ossoubîguî" avec le groupe Âsimba Bâ Penda dont le manager est Pidous Effeind.