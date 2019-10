Gabon: S.E. Ali Bongo Ondimba préside la signature de la transgabonaise et du barrage hydroélectrique Kinguele-Aval

Communiqué - Libreville, le 24 Octobre 2019 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jour au Palais présidentiel Messieurs Justin Ndoundangoye, Tony Ondo Mba et Sosthène Ossoungou Ndibangoye, respectivement Ministre des Transports, de l'Equipement, des Infrastructures et des Travaux Publics, Ministre des Mines, de l'Energie et des Ressources Hydrauliques et Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Economie, des Finances et des Solidarités Nationales, Chargé du Budget et de l'Equilibre des Comptes Publics et de l'Action Sociale, ainsi que Monsieur Thierry Deau, Président Directeur Général du groupe Meridiam et S.E. Philippe Autié, Ambassadeur Haut Représentant de la République Française au Gabon.

Au cours de cette séance de travail, le Chef de l'Etat a présidé la cérémonie de signature de deux contrats de partenariats avec l'Etat gabonais, dans la cadre d'un Partenariat Public Privé (PPP).

Le premier porte sur la construction de la route "Transgabonaise" qui permettra le raccordement de la province de l'Estuaire à la province du Haut -Ogooué sur un linéaire de 780km.

Le deuxième contrat a trait à la construction du barrage hydroélectrique Kinguele-Aval d'une capacité de 35 MW soit une production annuelle d'énergie de 200 GWh.

Ces deux projets majeurs, impulsés par le Président de la République, Chef de l'Etat, permettront pour ce qui est de la Transgabonaise, la création de près de 3000 emplois directs ou indirects et favorisera une meilleure circulation des personnes et des biens.

S'agissant de la construction du barrage hydroélectrique Kinguele-Aval, celui-ci permettra la fourniture d'une énergie propre, durable, de qualité à des prix compétitifs.

Il est à noter que ces deux projets sont conformes à la vision du Président de la République, d'une diversification de notre économie au service du développement et du bien-être de nos populations.