Sénégal: Zahra Iyane Thiam à la Sam à Ouagadougou - «L'inclusion financière a pour corollaire l'inclusion sociale des populations défavorisées »

La capitale de Burkina Fasso, Ouagadougou, abrite du 22 au 25 octobre 2019, la Semaine africaine de la micro finance (Sam). Cette rencontre africaine relative à la micro finance, est dédiée au développement de l'inclusion financière en Afrique qui a lieu tous les deux ans. Cette année elle a pour thème : «En quête d'impact : la finance inclusive au service des Objectifs de développement durable ».

Selon un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), la cérémonie officielle de cette 4ème édition de la Sam, a lieu ce mardi 22 octobre à Ouagadougou, sous la présidence du Premier ministre, chef du Gouvernement, en présence de 800 participants venant de 54 pays.

Cette conférence enregistre également la présence du ministre de la Micro finance et de l'Economie solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop. Dans son discours, elle affirme que « la Sam s'est imposé, au fil des années, comme un haut lieu d'échanges, un cadre de réflexions stratégiques, qui regroupent les plus grandes sommités de la finance ». Selon elle, si la Sam est parvenue à se maintenir et conserver cette place de choix dans l'agenda international, elle le doit, à la persévérance de ses initiateurs, à leur professionnalisme et surtout la fertilité de leurs esprits et de leurs convictions, tournés et centrés sur l'innovation au sens entier de cette expression.

Revenant sur le contexte du Sénégal, Mme Diop renchérit : «l'inclusion financière a pour corollaire l'inclusion sociale des populations défavorisées ». Elle souligne que l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des produits et services financiers est devenue une priorité pour les hautes autorités.

Dans ce sillage, explique Zahra Iyane Thiam Diop, plusieurs réformes ont été engagées ces dernières années, en vue d'améliorer l'arsenal juridique et les moyens opérationnels du secteur financier.