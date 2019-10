Afrique: Didier Drogba - Le Coup de gueule de l'Ivoirien sur le manque de considération des joueurs afrricains

Très sollicité ces dernières semaines, Didier Drogba se montre de plus en plus présent sur les medias internationaux. La dernière en date est l'interview accordée par l'ex capitaine des Eléphants à Paris Match. Actualité oblige, l'Ivoirien a été interrogé sur le Ballon d'Or et les chances des joueurs africains.

La réponse de Drogba sur cette question a été un coup de gueule. Pour l'ancien joueur de Chelsea, dans la sphère footballistique mondiale, les joueurs africains sont moins considérés et ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Avant de lancer : « Ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on parle de joueur africain, on parle du continent, on ne parle pas d'un pays. On ne dira jamais Kylian Mbappé représente le continent européen. C'est un petit décalage qui est présent ».

Comme ces derniers jours, Didier Drogba maintien comme favori du Ballon d'Or 2019, Sadio Mané.

« Pour la CAN, la Ligue des champions, et le championnat. Ce qu'il fait en Premier League, très peu de joueurs sont capables de le faire », a-t-il dit.