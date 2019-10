Cameroun: Processus électoraux - Les hommes de médias outillés

Elecam et ONU-Femmes ont organisé un séminaire de renforcement de leurs capacités hier à Yaoundé.

« Les médias, conformément aux lois en vigueur, jouent un rôle important de relais de l'information, d'éducation et de sensibilisation avant, pendant et après les scrutins dans le but d'assurer des processus électoraux pacifiques ». Le propos est de Erik Essoussè, directeur général des Elections. Mais cette paix en période électorale n'est possible qu'à condition que les médias mettent « à la disposition du public une information vraie, avérée et vérifiée au préalable à la bonne source, afin de contribuer chacun à préserver la paix », a-t-il conclu.

En collaboration avec ONU-Femmes, Elections Cameroon (Elecam) a organisé hier à Yaoundé, un séminaire au bénéfice des directeurs des organes de presse sur le thème : « Le rôle des médias dans la conduite et la promotion des processus électoraux pacifiques au Cameroun ». C'était pour leur repréciser la place prépondérante et le rôle déterminant que jouent les outils de communication dont ils ont la charge en période électorale. Parce que cette période est souvent délicate et cruciale pour la vie des nations, et parce que les médias sont considérés comme le quatrième pouvoir, Elecam, organe au centre du processus électoral, a donc jugé utile de renforcer les capacités des acteurs de ce secteur. Bien plus, cet organe, qui s'occupe de l'organisation, de la gestion et de la supervision des scrutins, ambitionne même de mettre en place « une plateforme permanente d'échanges », a indiqué le directeur des élections.

La représentante adjointe d'ONU-Femmes au Cameroun, Hind Jalal a saisi cette tribune pour plaider en faveur d'une meilleure intégration des femmes dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information pendant les périodes électorales.