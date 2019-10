Congo-Brazzaville: Festival TuSéo - Du rire à gogo pendant trois jours à Brazzaville

La cérémonie d'ouverture du festival du rire, le 24 octobre, au Centre culturel russe, a été marquée par la prestation des artistes musiciens et humoristes des deux Congo, de la Mauritanie, du Togo et de France.

Les artistes Achille Mouebo, Kévin Mfinka et son groupe, Mif me make Dabalagack, Djaust Pounga, Béranger Loundou, Pathé Camara, Valentin Vieyra et Commandant Ngi ont respectivement électrisé la salle du Centre culturel russe aux rythmes musicaux et des humours à couper le souffle.

TuSéo, le rendez-vous international du rire de Brazzaville est à sa douzième édition et fête également les quinze ans de son existence. Le comité d'organisation célèbre ainsi cette douzième rencontre dans ce centre culturel, au moment où la Russie renoue ses relations avec l'Afrique.

« Après l'acte de naissance attribué par le ministère de la Culture, notre coopération internationale a été avec la Russie. Je renouvelle mes remerciements au Centre culturel russe parce qu'il n'a pas douté de nous. C'est un projet qui est né avec beaucoup de doute, les gens ne pensaient pas qu'un jour un festival du rire devrait se tenir à Brazzaville. TuSéo est devenu un grand garçon qui a besoin aussi d'être accompagné. Le rire est toute une thérapie. TuSéo veut dire les rires, c'est aussi le vivre ensemble, rassemble-nous, c'est ce qui se passe depuis quinze ans. Aujourd'hui, nous avons atteint notre objectif, l'humoriste du Congo est représenté dans tous les pays, nous avons aussi le plaisir de recevoir les artistes étrangers », a indiqué Lauryathe Bikouta, l'initiatrice du festival.

Elle n'a pas manqué d'exprimer sa joie de voir des humoristes étrangers toujours nombreux à ce rendez-vous et qui créent également des festivals du genre dans leurs pays.« Moi même j'étais invitée cette année en Guinée par l'un de ces humoristes. Ces échanges ont beaucoup d'impact, aujourd'hui on a vu l'artiste Weilfar Kaya participer à l'émission Fort boyard, à Paris en France, et puis Juste Parfait qui prendra part au Marché des arts du spectacle africain, et il y a ceux qui participent au Parlement du rire. Le drapeau vert, jaune, rouge, le 242 est présent aujourd'hui dans les grands rendez-vous culturels grâce au Festival TuSéo qui est le premier festival du rire au Congo et dans la sous-région. Que le rire soit avec vous » s'est réjouie Lauryathe Bikouta.

Les spectacles livrés à l'ouverture ont captivé les amoureux de l'humour. « J'ai aimé toutes les prestations, il y a eu de la musique et du rire. Le public est là pour les soutenir et les encourager à faire de beaux spectacles pour que TuSéo se passe très bien. Hier, les humoristes congolais étaient négligés mais aujourd'hui, on les voit partout représenter le pays, à travers l'humour on peut éduquer et guérir les gens. Soutenez-nous », a fait savoir l'humoriste Ingrid Dolce Massengo alias Monsieur l'honorable.

En dehors des spectacles et du rire, le festival organise ce vendredi à l'Institut français du Congo, de 15h à 17 h, un atelier sur l'humour noir qui sera animé par l'artiste Kromozom du Bénin. Le samedi en matinée, au Centre culturel russe, un atelier de formation sur le métier de l'humour. L'après-midi interviendra la journée de la femme artiste du Congo. Le 27 octobre à 17 h30, toujours dans ce centre, interviendra la clôture du TuSéo.