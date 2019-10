Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Mon cœur, ma plume et ma muse s'amusent » de Pierre Ntsemou

Par son recueil de quarante-six poèmes sur cent dix pages, l'écrivain congolais transmet avec un ton solennel un message interpellateur et fort attrayant.

Avec des poèmes centrés, aux vers densément rimés et empreints d'humour, Pierre Ntsémou, véritable ébéniste phrastique, suit un style atypique qui avoisine le snoprac (style qui n'obéit pas aux règles académiques classiques) de l'écrivain Benoît Moundélé-Ngollo. Leur beauté poétique est indéniable, un trésor inouï entre les mains des slameurs.

Le poète traite des thèmes courants comme l'importance du livre, l'inutilité de la guerre, la luxure, le contraste des générations, l'amour maternel, l'altérité, etc. Sa plume révèle une profonde sagesse à l'image des apophtegmes de Hampaté Bâ, Salomon ou Confucius.

Il magnifie, par ailleurs, dans un poème de quatorze pages, le génie littéraire des auteurs français et francophones. Ce résumé testamentaire des belles lettres qu'il a enseignées pendant quatre décennies dans les lycées et collèges de son pays, demeurera une cuvée inaltérable pour tous les amoureux de la littérature, ceux d'aujourd'hui et de demain.

Sa plume cathartique à la saveur attendrissante est une invite à l'aventure de refonte de la cité planétaire au carrefour des incertitudes par le biais des divines vertus. « Car mourir étant le terminus de ce beau rêve qu'est vivre. Aimer donner pardonner fredonner la belle louange ivre. Du Seigneur Créateur et Sauveur de notre bonheur de l'heure. Qui sonne dans la vie sont les seuls verbes à retenir par cœur », écrit-il (p. 31).

Natif du Congo-Brazzaville, le 15 juin 1956, Pierre Ntsémou a publié entre autres "La flûte du cœur" (Poésie) ; "Pétrins, festins et destins en balade" (Nouvelles) ; "Les déboires de Patrice Likeur" (Théâtre) ; "Un bébé pas comme les autres" (Roman) ; "Quête, enquêtes et conquêtes de plaisirs" (Nouvelles) ; "Diélé : l'ange, l'homme et la bête" (Roman) ; "Tremblement de terre au ministère des Affaires alimentaires" (Théâtre).