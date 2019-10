Congo-Brazzaville: Prix d'art Henrike-Grohs - L'appel à candidatures ouvert depuis le 15 octobre

L'inscription au concours, lancée pour la deuxième fois par le Goethe institut, se fermera le 15 novembre. Le prix sera decerné en mai 2020 à Dakar, au Sénégal, lors de la quatorzième édition de la biennale de l'art africain contemporain, Dak'art . La participation se fait gratuitement en ligne.

Le Prix d'art Henrike-Grohs vise à apporter un soutien aux jeunes artistes émergents durant leur carrière, en réponse aux défis de l'exercice sur le continent africain. C'est un prix biennal dédié aux artistes vivant et travaillant dans les arts visuels depuis au moins cinq ans.

Le gagnant recevra une somme de vingt mille euros ainsi qu'une publication produite sur son œuvre d'une valeur de dix mille euros. Deux artistes ou collectif d'artistes seront sélectionnés comme deuxièmes lauréats et obtiendront un prix de cinq mille euros chacun . Dans le cas d'un collectif d'artistes gagnant, le prix en argent est attribué au collectif d'artistes et non à ses membres. Les lauréats doivent se présenter eux-mêmes pour recevoir le prix. Le comité d'organisation prendra en charge le vol et l'hébergement pour leur séjour.

Les candidatures doivent être envoyées en ligne avant le 15 novembre sur le site www.henrikegrohsartaward.africa. Toutes les demandes reçues en dehors de cette période ne seront pas prises en compte . Chaque participant ne doit se presenter qu'une seule fois, un collectif d'artistes devra postuler comme s'il s'agissait d'un seul candidat. Toutefois, un artiste appartenant à ce collectif aura le droit de postuler séparément et individuellement comme participant à part entière.

Par ailleurs, le comité d'organisation demande à tout participant de bien vouloir lire attentivement le règlement et les conditions avant de soumettre sa candidature.

Le Goethe institut est l'institut culturel de la République féderale d'Allemengne. Il a pour but de promouvoir l'étude de la langue allemande à l'étranger et d'encourager l'échange culturel international, contribuer à la promotion d'artistes, d'idées et d'œuvres artistiques, apporter un soutien aux scènes culturelles locales et renforcer le dialogue panafricain à travers les arts qui font partie de sa mission sur le continent africain où il dirige dix-neuf instituts. Ilest aujourd'hui representé dans quatre-vingt-dix-huit pays.

Le Prix d'art Henrike-Grohs est biennal, itinerant et conçu par le Goethe institut et la famille Grohs, à la mémoire de l'ancienne directrice du Goethe institut à Abidjan, conseillère en Culture et développement dudit institut d'Afrique du Sud, Henrike Grohs, décédée à 51 ans lors d'une attaque terroriste en Côte d'Ivoire, en mars 2013.

Signalons que l'artiste camerounais Em'kal Eyongakpa est le premier lauréat de la première édition 2018.