Guinée: Détention de Sanoh et Scie - L'État guinéen poursuivi à la Cour de justice de la CEDEAO

Un collectif d'avocats du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) a déposé une requête pour obtenir la libération d'Abdourahmane Sanoh, Sékou Koundouno et six autres condamnés.

Dans leur requête, le collectif composé de Me Mohamed Traoré, Me Salifou Béavogui et Me Pepe Antoine Lama dénonce les violations de liberté, de domicile et de manifestation. A en croire une source proche du dossier, les avocats des plaignants auraient entrepris une procédure accélérée dans le but de tenir rapidement le procès. L'agent judiciaire de l'Etat va probablement être convoqué dès après le dépôt de la plainte.

A l'issue d'un procès ultra-médiatisé, Abdourahmane Sanoh, Sékou Koundouno et deux autres grandes figures du front anti 3e mandat ont été condamnés à des peines allant de six mois à cinq de prison ferme. Une décision judiciaire considérée par le FNDC comme politique. Les avocats des condamnés avaient annoncé leur intention de contester la décision à la Cour d'appel, deuxième instance judiciaire du pays.