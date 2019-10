Burundi: Genre - Pierre Nkurunziza annonce la création d'une banque pour les femmes

Le chef de l'Etat burundais a fait sa révélation à l'ouverture de la deuxième conférence internationale des femmes leaders qui se tient à Bujumbura, la capitale de son pays, du 23 au 26 octobre.

A partir du thème de la conférence intitulé « Femme de destinée lève-toi, prends courage et agis car la consolidation de la paix te concerne », le président de la République du Burundi a émis le vœu de voir les participants s'engager, entre autres, au renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles, « afin d'améliorer leur participation à la réconciliation nationale et à la consolidation de la paix, et surtout au développement socioéconomique du Burundi ».

Ensuite, les associations et groupements de femmes doivent jouer leur rôle dans « la construction communautaire ; la participation des femmes à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix, et aux décisions prises en vue de la prévention et du règlement de conflit ».

Pierre Nkurunziza a estimé qu' « Associer les femmes au processus de paix élargit les perspectives, favorise l'ouverture et la diversité, et permet aux artisans de la paix de répondre aux préoccupations dans un large éventail des parties prenantes», ajoutant: «Cela nous conduit de manière avérée à une paix plus durable ».

Pour sa part, après avoir relevé l'importance de la rencontre, la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, département des Affaires politiques et de la consolidation de la paix, Binta Kéita, a expliqué qu'elle s'inscrit dans une démarche de préparation des élections, « dans un environnement apaisé ».

Par ailleurs, elle a reconnu que de nombreux conflits ont été résolus grâce à « la bonne volonté des femmes et des hommes qui ont rejeté ensemble la violence comme la seule voie de recours à la résolution des conflits ».

« Nous avons besoin des deux genres pour consolider la paix. Cela implique que les femmes, aux côtés des hommes, aient le courage de dire non à la violence. Ayons le courage d'accueillir la diversité afin de prôner un dialogue continu et inclusif qui place le Burundi au-delà des intérêts partisans. Dès lors, la règle d'or de conduite est la tolérance mutuelle. D'où la nécessité d'un consensus sur l'importance d'un débat contradictoire car la tolérance est une vertu qui rend la paix possible », a plaidé Binta Kéita.

Par son intermédiaire, l'Union africaine réitère, a-t-elle dit, « la volonté de l'Afrique de s'attaquer à toutes les barrières qui entravent l'émancipation des femmes et des filles, et de renforcer leurs actions et droits dans des domaines prioritaires tels que l'éducation, la santé et la participation à la prise des décisions à tous les niveaux, l'autonomisation économique, la paix et la sécurité ».

En outre, elle a demandé à la communauté internationale et aux partenaires du Burundi d'appuyer financièrement la mise en œuvre de ce plan d'action.

Une soirée blanche en faveur de la paix

À la veille de l'ouverture de la conférence internationale des femmes leaders, l'épouse du chef de l'Etat burundais, Denise Nkurunziza, a convié ses consœurs premières dames d'Afrique à une soirée de prière autour d'un repas.

La cérémonie dinatoire a eu pour objectif de remercier l'Eternel Dieu pour la paix au Burundi et en Afrique, mais également, de remettre entre ses mains toutes les activités liées à cette rencontre à laquelle plusieurs premières dames ont pris part, dont l'épouse du chef de l'Etat congolais, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement.

Lors du diner, hommes et femmes vêtus de blanc ont tous imploré la grâce divine par des cantiques d'adoration de l'Eternel interprétés par la chorale Vicity de l'église du Rocher, dans une atmosphère particulière, puisque la couleur blanche symbolise la pureté, la propreté, l'innocence, la virginité et la perfection qui apportent brillance et éclat.

La soirée a été également marquée par la remise, aux premières dames, des tableaux portrait de Denise NKurunziza, une façon de lui rendre hommage non seulement pour la paix retrouvée, mais aussi pour son initiative d'organiser la deuxième conférence internationale des femmes leaders.