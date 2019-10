Afrique de l'Ouest: Vers une stratégie régionale de lutte contre la violence sexuelle liée aux conflits armés

communiqué de presse

Dakar, Sénégal – 25 octobre 2019 : Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), organise une consultation régionale sur les Violences Basées sur le Genre en situation humanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette consultation régionale se tiendra à l'Hôtel Pullman de Dakar, du 28 au 29 octobre 2019 et réunira les coordinateurs en charge des violences basées sur le genre dans les pays en crise, les Membres du Groupe de travail régional sur la protection (GTRP) ainsi que les partenaires bilatéraux et pays donateurs.

L'objectif de cette rencontre est de mener une réflexion approfondie et une analyse critique des actions en cours par tous les partenaires dans les pays touchés par des conflits afin d'élaborer des stratégies régionales et nationales pour guider la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre.

La région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre compte parmi les régions d'Afrique et du monde les plus touchées par les conflits armés et les conflits connexes. Le bassin du lac Tchad, le Sahel central et la République centrafricaine ont connu l'un des conflits les plus dévastateurs avec 4,75 millions de personnes déplacées de force. Dans ce contexte instable, les femmes et les filles sont exposées à un risque élevé de violence sexuelle et sexiste, y compris d'abus sexuels et d'exploitation par des travailleurs humanitaires. Le viol, les agressions physiques et le déni de ressources sont les principales tendances de la violence liée au sexe qui touchent 98% des femmes.

Le rapport 2018 du Secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées au conflit et les Dialogues régionaux de protection de 2019 sur le bassin du lac Tchad et le Sahel central soutiennent les initiatives relatives aux consultations entre partenaires de protection sur la violence sexuelle et sexiste. l'UNFPA, en tant que chef de file du groupe de travail régional sur les violences basées sur le genre, examinera les recommandations de la consultation régionale de Dakar pour élaborer une stratégie régionale et nationale de lutte contre la violence sexuelle liée aux conflits armés dans la région.

Les pays participant à cette rencontre sont Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad, la République Centrafricaine et le Sénégal

