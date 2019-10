Afrique: RSF appelle le nouveau président tunisien à consolider les acquis de la liberté de la presse

communiqué de presse

Reporters sans frontières (RSF) demande au nouveau président de la République tunisienne Kaies Saied de poursuivre l'engagement de son prédécesseur en faveur de la liberté, de l'indépendance et du pluralisme du journalisme, sur la base de la Constitution et des engagements internationaux du pays.

Dans son discours d'investiture prononcé le mercredi 23 octobre 2019, le nouveau président a insisté sur la notion de "liberté" comme principal acquis de la révolution tunisienne. Garant de la continuité de l'Etat, il a également promis d'oeuvrer pour le respect de la constitution et des conventions internationales signés par la Tunisie.

" A Reporters sans frontières (RSF) nous estimons que les journalistes pourront continuer à jouer leur rôle de quatrième pilier de la démocratie tunisienne que si la liberté le pluralisme et l'indépendance de ces derniers est garantie, déclare Souahieb Khayati, directeur du bureau Afrique du Nord de RSF. "Nous appelons donc le Président Saied à assurer la mise en œuvre de la législation fondant les autorités de régulation du secteur médiatique en garantissant leur indépendance et leur autonomie financière, conformément à la Constitution et aux standards internationaux, bloquée depuis plusieurs mois".

En septembre 2019, la Tunisie s'est engagée aux côtés d'une trentaine de pays à favoriser l'accès à une information libre, indépendante, plurielle et fiable en signant le Partenariat sur l'information et la démocratie initié par RSF. Ce Partenariat vise à instaurer des principes démocratiques, comme la neutralité politique, idéologique et religieuse des algorithmes et la transparence de leur fonctionnement. Il porte enfin sur la responsabilité des fournisseurs de services en ligne à favoriser l'information fiable et le pluralisme de l'indexation pour sortir du "chaos informationnel".

La Tunisie est passée de la 164ème place du Classement mondial de la liberté de la presse publié par RSF en 2011 à la 72ème en 2019.