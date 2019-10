Maroc: Début de commercialisation des véhicules "Mahindra" au Maroc

Le groupe Comicom, désormais représentant exclusif de la marque Mahindra au Maroc, a présenté, jeudi à Casablanca, une nouvelle gamme de véhicules du constructeur indien dont la commercialisation débutera le 28 octobre.

Ainsi, le groupe pionnier du machinisme agricole sur le marché national a dévoilé le mini-crossover "KUV 100", le SUV de 7 places "XUV 700" et le pick-up "Scorpio" disponible en version simple cabine et double cabine, tout en présentant les caractéristiques techniques et la tarification correspondante à chaque modèle.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général adjoint de Comicom, Youssef Bennani, a souligné que la commercialisation de ces modèles, suite à la signature d'un contrat pour l'importation et la distribution exclusive de la marque indienne, débutera à Casablanca avec deux showrooms, mettant en exergue la tarification compétitive proposée par rapport à la concurrence.

"Dès l'année prochaine, nous prévoyons d'implanter quatre succursales pour une meilleure couverture et proximité avec les clients à Rabat, Marrakech, Tanger et Agadir", a-t-il annoncé, notant que le groupe table sur l'implantation de 15 succursales, au cours des cinq prochaines années pour couvrir l'ensemble du territoire national.

Les deux showrooms du groupe à Casablanca disposent de superficies d'exposition respectives de 900 m² et 400 m², portant l'expérience Mahindra à un niveau supérieur. Ils proposent un environnement moderne entièrement dédié à l'accueil et à la satisfaction client.

Le service après-vente de Mahindra est géré par une équipe de professionnels formée par le constructeur indien et dispose de l'équipement, de l'outillage et du matériel de diagnostic nécessaires à tout type d'entretien et de réparation.

Créée en 1902 sous l'appellation Compagnie marocaine, Comicom est une filiale du groupe Safari qui réunit 17 entreprises et 3.600 salariés avec une présence dans les principaux secteurs économiques au Maroc et un chiffre d'affaires équilibré entre l'industrie et la distribution.

Célèbre pour ses voitures robustes et ses SUV, Mahindra a été créée en 1945. Fort de 250.000 collaborateurs et d'une présence dans plus de 100 pays, le groupe basé à Mumbai a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 20,7 milliards USD.