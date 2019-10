Bénin: Ligue 2 - Saturnin Allagbé et le match piège contre Le Mans

Dernier rempart de Niort et un des meilleurs gardiens de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019) Saturnin Allagbé et les Chamois affrontent Le Mans ce vendredi soir à l'occasion de la 12ème journée de Ligue 2.

Très solide dans les buts depuis le début de la saison, le portier béninois s'attend à un match âprement disputé. Un match qu'il considère d'ailleurs comme une rencontre piège.

« C'est un match piège. Quand on est allé à Nancy, si je me souviens bien, ils étaient avant-derniers. On se disait que ça allait se faire tranquillement, et à la fin, on a perdu. Là, il faut bien se préparer. On sait que les Manceaux ont besoin de points. Et même s'ils sont derniers, on sait qu'ils ne sont pas à leur place, parce que c'est une belle équipe avec du potentiel », a-t-il fait savoir.

Niort est actuellement 14ème de Ligue 2 avec 14 points.