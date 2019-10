Congo-Kinshasa: Steve Mandanda - « Il faut jouer les coups à fonds » face au PSG

L'Olympique de Marseille joue la première manche de son « Clasico » ce dimanche au Parc des Princes face au PSG. Même si Steve Mandanda et les Olympiens n'ont plus battu Paris depuis novembre 2011, ce rendez-vous reste un incontournable de la saison.

Les saisons passent, mais les classiques restent... Cette 11e journée de Ligue 1 se clôturera par le déplacement des Marseillais au Parc des Princes, pour y défier le PSG. De retour au premier plan, les Olympiens ont réussi à enchaîner les bonnes performances, et se sont hissés à la quatrième place du classement avec 16 points. Avec un effectif quasi-complet, Marseille peut enfin rêver d'un résultat au Parc pour la première fois depuis de nombreuses années.

« On y va avec énormément d'envie et d'ambition même si ça va être compliqué, a expliqué le portier marseillais Steve Mandanda en conférence de presse. Paris est au-dessus aujourd'hui mais ils ont perdu des matchs. Tout est jouable. Pour un joueur marseillais, battre Paris est quelque chose de fort.»

Reste que le club phocéen n'a pas battu son rival francilien depuis huit ans. Une éternité. « Il n'y a pas de blocage, a tenté de rassurer l'intéressé. C'est un fait. On a envie de gagner. On a eu des matchs où on les a accrochés ». Difficile de contredire Steve Mandanda sur ce dernier point. L'envie et l'optimisme étant sont là, un classique. Reste surtout à ne pas oublier les ingrédients indispensables à l'exploit. Et ceux-ci ne sont pas que psychologiques, loin de là : « Il faut être serein, avoir beaucoup de qualité technique, ne pas commettre d'erreur individuelle sinon on le paye cash. Il faut jouer les coups à fonds ».