Cameroun: Ngaoundéré - L'orientation académique en débat

La ville de Ngaoundéré accueille cette semaine le Salon de l'Orientation académique et professionnelle.

Certains étudiants lors de leur parcours académique abandonnent leur cursus pour en entamer un autre, ne sachant pas exactement quel parcours professionnel ils souhaitent avoir. Pour résoudre cette difficulté, et leur donner des armes pour affronter le monde professionnel, il est organisé au Cameroun, depuis quelques années, un Salon de l'orientation académique et professionnelle (Soap). Après la ville de Dschang en 2017 et Yaoundé en 2018, le Soap a déposé ses valises à Ngaoundéré qui abrite en son sein une université d'Etat et plusieurs écoles de formation et grandes écoles.

Ainsi, du 23 au 25 octobre, élèves, étudiants, chercheurs d'emploi et même des parents ont l'occasion de découvrir, d'échanger, de discuter avec les représentants des universités d'Etat et autres écoles de formation. C'est une occasion de discuter avec des enseignants, des formateurs et même des étudiants du meilleur parcours et de la meilleure formation pour atteindre leurs objectifs professionnels. Par ailleurs, pour les plus indécis, des conseillers d'orientation sont présents pour leur faire passer des tests et les aider à trouver leur voie dans le vaste choix de formations qui leur est présenté.

Les conseillers d'orientation sont à l'honneur pour cette année, car le thème de ce Salon porte sur : « L'apport du conseiller d'orientation dans la réussite socioprofessionnelle de l'apprenant». Un thème révélé lors de la cérémonie d'ouverture tenue mercredi dernier et présidée par le gouverneur de la région de l'Adamaoua, Kildadi Taguieke Boukar représentant du ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur. Ce dernier dans son discours de circonstance a invité les jeunes présents à la Place de l'Indépendance à profiter au maximum de ce Salon qui est un cadre de dialogue et de concertation autour des questions liées aux enjeux et aux défis du système éducatif en général et de l'enseignement supérieur en particulier. En dehors des expositions, des ateliers, conférences et colloques sont programmés durant trois jours.