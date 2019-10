Afrique: Foot U17/Mondial - La Nouvelle-Zélande première adversaire de l'Angola

Luanda — Avec l'objectif initial de passer à la deuxième étape, l'Angola commence à minuit de dimanche (27) la première phase de la Coupe du Monde U17 contre la Nouvelle-Zélande, au stade Bezerrão, à Brasilia.

L'Angola et la Nouvelle-Zélande font partie du groupe A, aux côtés du Canada et le Brésil.

L'équipe angolaise qui est dirigée par l'entraîneur national Pedro Gonçalves est composée de 21 joueurs, dont trois gardiens de but, six défenseurs, sept milieux de terrain et cinq attaquants.

Ce sont Geovani, Cambila et Vicente (gardiens de but); Porfírio, Mimo, Tino, Afonso, Pablo et Gegé (défenses); Maestro, Domingos, Manilson, Pedro, Beni, Netinho et Zine Salvador (milieu de terrain); Osvaldo Capemba «Capita», Nelinho, David, Zito Luvumbo et Abdoul (attaquants).

L'Angola affronte le Canada le 29 octobre, puis l'hôte (Brésil) le 1er novembre.

C'est la troisième fois que l'Angola participe à une Coupe du monde de football après celles de moins de 20 ans, en 2001, et des séniors, en 2006.