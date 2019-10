Togo: Deux heureux donateurs gagnent une armoire multifonction

C'est promis par le ministère de l'Agriculture qui a en charge l'opération Telefood 2019, et ça continue. A la faveur d'un nouveau tirage au sort effectué ce Vendredi en présence d'un huissier, Me Kokoè GABA Dos-Reis, et de la presse, ce sont deux nouveaux donateurs qui ont été tirés vainqueurs chacun d'une armoire d'une valeur de 180.000 F cfa, dans le cadre de la Grande Tombola organisée en marge de la 23ème édition de l'opération Telefood 2019. Il s'agit selon le tirage effectué il s'agit bien des porteurs des numéros Togocel 90 13 35 62 et Moov 96 80 34 55.

Faisant le point après ce tirage au sort, le Coordonnateur de cette opération, Justin Bitoka, a indiqué que "la remise des lots à ces deux heureux gagnant et le premier du tirage précédent se fera à la soirée gala du 02 Novembre prochain, au cours de laquelle nous ferons le point de l'évolution de la mobilisation couplée de cette remise officielle des lots aux heureux gagants".

Aussi, a-t-il convié "les uns et les autres à multiplier leurs chances de gain en envoyant plusieurs fois DON au 2828 car d'importants lots sont encore en attente". Et parlant de gains, il est à noter que dans le cadre de cette opération, Grand Tombola Telefood, outre le portable d'une valeur de 200.000 F cfa, remporté lors du précédent tirage et les armoires multifonctions enlevées par les deux heureux gagnants de ce second tirage, il y a bien d'autres lots à gagner comme des Motos, pagnes, matériels informatiques, électroménagers, électroniques, billets d'Avion pour des séjours en Europe et en Afrique de l'Ouest, des bons d'embarquement sur des croisières de renom, des bons de transport maritime de marchandises Togo-Chine, Togo-Inde, et autres. Pourquoi ne pas être le prochain gagnant ? Pour donc maximiser ses chances de gain, il suffit d'envoyer plusieurs fois DON au 2828 ou en faisant un transfert d'argent mobile aux numéros Flooz : 99951989 ou T-money 90269473/90908422.

Pour information, par cette opération Telefood 2019, le ministère espère mobiliser la somme de près de 800 millions de F cfa qui devront servir à la.mise en oeuvre des projets Camp mobile du futur et Simulgames, et ainsi créer 1000 entreprises agricoles pour un millier de jeunes et femmes.