Cote d'Ivoire: Grand-Bassam/Inondations - L'opérateur digital engagé apporte son soutien aux populations sinistrées

Les populations sinistrées de Grand-Bassam suite aux pluies diluviennes ont reçu des vivres et non vivres de la part de l'opérateur digital et engagé, Orange Ci.

Ces dons ont été remis, le 18 octobre 2019, à Grand-Bassam, quartier-France par Mme Claudine Kouadio de la Fondation Orange Côte d'Ivoire.

Rappelons que la ville patrimoine mondial de l'UNESCO a subi une inondation.

Cette montée des eaux a entrainé de nombreux dégâts matériels. Toute chose qui a poussé le comité d'organisation de l'Abissa en accord avec Sa Majesté Amon Tanoé, roi des N'Zima Kôkôtô de Côte d'Ivoire.

Au regard des dégâts matériels causés et face à la détresse des populations, Orange Ci, partenaire historique de l'Abissa, a remis un important lot de vivres et non vivres de première nécessité aux familles sans abri. Ce sont des draps, des serviettes, des matelas, des sceaux, de l'eau minérale, du sucre, de l'huile, des pâtes alimentaires, du sel, des boites de conserves alimentaires, etc.

Il faut noter que l'Association Abissa Grand-Bassam, l'Abissa 2019 se déroulera finalement du 03 au 17 novembre 2019.

L'événement débutera par le Siedou ou encore la partie silencieuse du 03 au 09 novembre et le Gouazou ou partie festive du 10 au 17 novembre 2019.