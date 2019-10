Ile Maurice: Campagne électorale - Fair-play sur le terrain, nauséabonde sur le web

Ceux qui ont eu l'occasion de sillonner quelques circonscriptions lors du Nomination Day, mardi, sont unanimes. L'exercice de dépôt de candidatures s'est déroulé dans le respect des adversaires. Déjà, la veille, les responsables des principaux partis politiques se sont concertés pour trouver différentes heures pour l'inscription de leurs candidats.

Toutefois, malgré ces concertations, dans plusieurs centres de dépôt de candidatures, des agents des différentes formations se sont retrouvés à proximité à la même heure. Comme à Pamplemousses (n°5), à Vacoas (n°16) à Sainte-Croix (n°4) et surtout à Bel-Air (n°10). À l'école Ramnarain Roy de Bel-Air, le leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam a même échangé des poignées de mains avec des sympathisants du Mouvement militant mauricien (MMM).

À l'école de Pamplemousses, les agents du MMM, même moins nombreux que ceux de l'Alliance Morisien (Mouvement socialiste militant- Muvman Liberater), ne cessaient de scander «un deux trois piso» en faveur de leurs candidats, sous les regards amusés de leurs adversaires. Quelques mètres plus loin, il y a eu un défilé de voitures avec des fidèles du PTr à bord. Cela sans aucune provocation.

Evolution

Ces scènes qui se sont déroulées reflètent parfaitement ce qui se passe durant cette présente campagne, selon nos journalistes présents systématiquement sur le terrain depuis la dissolution du Parlement.

Ajay Gunness, Deputy Leader du MMM confirme que jusqu'ici, tout se déroule dans l'ordre. Il est d'avis que les Mauriciens ont beaucoup évolué. «Ils ont compris que les opinions diffèrent au niveau politique, mais cela ne les empêche de se côtoyer matin et soir.» Il souhaite que ce respect pour les adversaires se poursuive jusqu'à la fin de la campagne.

Mireille Martin, du PTr, dit avoir noté que le jour du dépôt des candidatures à l'école Nicolay, des agents de son parti et de l'autre bloc se sont retrouvés au même moment dans les parages et, à aucun moment, il n'y a eu le moindre incident.

Sunil Bholah, candidat de l'Alliance Morisien au n°10, dit avoir rencontré plusieurs sympathisants de l'Alliance Nationale à proximité de l'école Ramnarain Roy, sans qu'il n'y ait eu de provocation. D'ailleurs, dit-il, c'est souvent le cas au n°10. Tout le monde le respecte et lui aussi a le même sentiment pour ceux qui ne sont pas du même bord politique que lui.

Certes, sur les estrades, en face d'une assistance gagnée à leur cause, certains politiciens tentent de pousser leurs partisans à des provocations vis-à-vis de leurs adversaires. Mais cela ne va pas plus loin.

Par contre, contrairement aux comportements sur le terrain, c'est souvent de la provocation pure et simple sur les réseaux sociaux. Les publications sur Facebook n'ont aucune limite. La vie privée des candidats et de leurs familles est étalée et de nombreuses fausses nouvelles sont diffusées.

Surtout sur les leaders et leurs proches. Il y a de la provocation de la part de certains et les réponses le sont plus encore. Mais heureusement que ces nouvelles sont colportées loin des adversaires.