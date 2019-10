Maroc: Botola Pro 1 - Enfin une manche avec six matches à l'ordre du jour

La cinquième journée du championnat national de football Botola D1 démarrera ce samedi et s'étalera sur quatre jours. Une journée qui pourrait relancer l'exercice du fait que, contrairement au début de la saison, six rencontres sont programmées.

Le bal sera ouvert ce samedi au stade Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat avec la rencontre qui opposera le FUS à l'AS FAR. Un derby entre deux équipes qui cherchent encore à retrouver leur jeu, avec un petit avantage pour les hommes de Walid Regragui qui, à la tête du staff technique du FUS depuis quelque temps, espère remporter le titre de l'exercice en cours.

De l'autre côté, l'équipe d'Abderrahim Talib, à la recherche de sa vitesse de croisière, tentera de l'emporter en vue de retrouver la confiance et d'aborder les prochains matchs avec sérénité.

Pour les matchs de dimanche, un autre derby mettra aux prises le Rapide de Oued Zem et le Raja de Béni Mellal à partir de 15h00 au stade municipal. Un match comptant pour le bas du tableau puisque les locaux ne disposent que d'un petit point de trois matchs disputés, alors que leur adversaire du jour n'en compte aucun mais dispose de trois matchs en retard. La mission des locaux ne sera pas facile et Hassan Benaâbicha risque, en cas de mauvais résultat, d'être démis de ses fonctions.

A Safi, le stade El Massira sera le théâtre de l'affiche de la journée entre l'OCS et le RCA. Pour son second match de la saison, le Raja sera à rude épreuve face aux hommes d'El Guisser qui ne totalisent que trois points de trois matchs joués. Un test sérieux pour les deux formations, surtout pour les Safiots qui, déjà en manque de confiance, risquent de s'enliser davantage en cas de défaite. Les Vert et Blanc ne sont pas mieux lotis, car en plus des petites guéguerres intestines qui apparaissent de temps à autre, les matchs en retard et la programmation ne leur facilitent pas la tâche.

A 19h00, l'IRT reçoit le MCO au Grand stade de Tanger. Douzième au classement avec un seul point et deux matchs en retard, en plus de l'élimination en Coupe du Trône, les Tangérois traversent un passage à vide et cherchent le déclic pour se ressaisir et se relancer dans le championnat. Une tâche plutôt difficile face aux protégés de Benchikha qui, deuxièmes au classement avec six points, semblent en mesure de créer la surprise.

Lundi, le DHJ accueillera l'OCK à 17h au stade El Abdi à El Jadida, tandis que le Youssoufia de Berrechid recevra mercredi prochain à 17h00 le MAT.

Programme avec arbitres

Samedi

16h00 : FUS-ASFAR au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat (Jamal Belbasseri)

Dimanche

15h00 : OCS-RCA au stade El Massira à Safi (Samir Guezzaz)

15h00 : RCOZ-RBM au stade municipal à Oued Zem (Nabil Benrekiya)

17h00 : WAC-CAYB au Complexe Mohammed V à Casablanca (Selimane El Atifi)

19h00 : IRT-MCO au Grand stade de Tanger (Noureddine Jaafari)

Lundi

19h00 : DHJ-OCK au stade El Abdi à El Jadida (Jalal Jiyed)

Mercredi

17h00 : CAYB-MAT au Complexe municipal à Berrechid (Mohamed Nhayeh)

Championnat D2

La Botoala Pro D2 de football se poursuivra ce dimanche à 15 heures pour le compte de la 6ème journée. Ci-dessous le programme des matches avec arbitres :

MAS-CRA au stade d'Honneur à Meknès (Karim Sabry)

CJBG-OD au stade municipal à Benguerir (Abdelaziz Lamssalek)

JSS-WST au stade Errazi à Berechid (Abderrahim Yaagoubi)

KAC-SCCM au stade municipal à Kénitra (Yassine Bouslim)

RAC-USK à l'annexe du stade Père Jégo à Casablanca (Hassan Rahmani)

WAF-KACM au stade municipal à Azrou (Mostafa Kech-Chaf)

ASS-CAK au stade Boubker Amer à Salé (Mohamed El Houidri)