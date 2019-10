Ile Maurice: Accidents - Un ado tué par un motocycliste ivre, sa mère témoigne

«Pran kont lavi bann lézot ousi.» C'est le cri de douleur de Reshma Sanjhareea qui a perdu son fils de 14 ans dans un accident de la route le samedi 19 octobre. L'adolescent se trouvait sur sa bicyclette électrique lorsqu'il a été percuté par un motocycliste de 28 ans, à La Laura, Caroline. Roomesh Kumar Sanjhareea, plus connu comme Swayam, a été projeté sur l'asphalte ainsi que le pilote du deux-roues et son passager de 34 ans. Ils ont été transportés à l'hôpital de Flacq par la police de Bel-Air et des volontaires. Toutefois, les médecins de service n'ont rien pu faire. Swayam Sanjhareea, qui habite Grande-Rivière-Sud-Est, était déjà décédé.

Depuis, le monde de Reshma Sanjhareea s'est écroulé. Cette mère femme au foyer essaie de prendre courage. «Nous ressentons un énorme vide. Ce n'est pas facile de perdre un enfant de 14 ans comme ça.» Swayam Sanjhareea était aimé de tous, ajoute-t-elle.

«Les conducteurs doivent être prudents sur la route. Mon enfant ne va pas revenir et ce n'est pas facile... »

L'adolescent qui a arrêté les classes après le Grade 8 voulait apprendre un métier pour aider sa famille. Il aspirait à devenir un peintre professionnel et tôlier. «Il était passionné par ce métier. Il apprenait avec amour dans un garage de la région. Il était très régulier», témoigne sa mère.

Le jour du drame, comme à son habitude, le garçon a pris son petit-déjeuner, a fait un câlin à sa mère et a bavardé avec ses frères de 20 et 23 ans avant de quitter la maison vers 8 heures, pour ne jamais revenir. À un moment, sa mère a reçu un appel l'informant que son benjamin a eu un accident. Elle s'est rendue avec son aîné à l'hôpital alors que son cadet est allé avertir son père qui était en mer étant donné qu'il travaille comme pêcheur. Hélas, c'est une terrible nouvelle qui les attendait.

Reshma Sanjhareea dit ne pas souhaiter que des familles continuent à souffrir en perdant leurs proches dans des accidents. «Les conducteurs doivent être bien prudents sur la route. Mon enfant ne va pas revenir et ce n'est pas facile de faire son deuil. Je ne souhaite à aucune famille de passer par ce que je vis», martèle-t-elle.

Quant au jeune homme qui était à moto, un soudeur de Mahébourg, il a pu quitter l'hôpital après quelques jours. Il a comparu devant la justice pour homicide involontaire et a recouvré la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 10 000. Il avait été testé positif à l'alcotest. Il devra donner sa version des faits aux enquêteurs après s'être remis complètement de ses blessures. Le passager domicilié à Vieux-Grand-Port est, lui, toujours hospitalisé.

116e mort sur nos routes hier

Après Joseph Philippe Telcide, dans la soirée de jeudi, un motocycliste a été tué sur le coup hier après-midi sur l'autoroute non loin du rond-point du Caudan. Sundy Jayson Engineson Gurbhoo, 25 ans, habitant de Camp-Samy, Moka, n'a pas survécu à ses blessures dans cet accident impliquant un camion et une voiture vers 16 h 30. À cette heure de pointe, celui-ci a provoqué un embouteillage monstre sur ce tronçon de l'autoroute. Une ambulance du SAMU a été mandée sur les lieux, mais le jeune homme n'avait plus de pouls. Son cadavre a été transporté à la morgue de l'hôpital Jeetoo, à Port-Louis, pour y être autopsié ce matin. Une enquête a été ouverte au niveau des Casernes centrales pour comprendre les circonstances de cet accident. La victime, selon un oncle, était en vacances à Maurice. Célibataire, issu d'une famille de cinq enfants, dont deux sœurs, il vivait en Belgique depuis cinq ans.

Cet accident, le deuxième en moins de 24 heures, porte le nombre de morts sur nos routes à 116.

Au volant d'un autobus, un mineur tue un piéton à Goodlands

Le délit de fuite survenu sur la route Royale à Goodlands, jeudi soir, a été élucidé en moins de 16 heures. En effet, sur la base de certaines informations, l'équipe du Field Intelligence Office (FIO) de la division Nord menée par le sergent Forod, a débarqué, hier à la gare du Nord, Port-Louis, où elle a interpellé un adolescent de 17 ans. Conduit au bureau du FIO à Piton et soumis à un interrogatoire serré, l'habitant de Brisée-Verdière a avoué qu'il était au volant de l'autobus qui a fauché Joseph Philippe Telcide, 38 ans.

Le jeune homme a dit qu'il travaille comme receveur à temps partiel pour un propriétaire d'autobus individuels. Jeudi soir, au moment de rentrer le véhicule au garage, à Goodlands, le chauffeur l'aurait autorisé à prendre le volant. L'adolescent a déclaré ne pas avoir pas vu la victime qui marchait le long de la route. Il aurait tenté de l'éviter en appliquant les freins, mais en vain. Pris de panique, le chauffeur et lui ne se seraient pas arrêtés.

Tension palpable

Le poste de police de Goodlands a été alerté d'un cas de délit de fuite peu après 20 h 30, jeudi. Un individu gisait à plat ventre en bordure de la route Royale de Mapou Leclézio en direction de Goodlands. Une ambulance du Service d'aide médicale d'urgence (SAMU) a été sollicitée, mais le personnel n'a pu que constater le décès de la victime. Une foule s'était massée sur le lieu de l'accident. La victime devait peu après être identifiée.

Le célibataire, qui était poseur de carrelage et habitait JSS Road, à Goodlands, était issu d'une famille de deux enfants. Après le décès de sa mère, son père s'est remarié et il avait deux autres sœurs et quatre frères. Selon son oncle, Lindsey Telcide, il se rendait, jeudi soir, chez sa sœur à Bati, Grand-Gaube. Ses proches, arrivés sur le lieu de l'accident, étaient remontés contre la police, car le corps gisait toujours sur l'asphalte. La tension était palpable mais le calme est revenu après que la police scientifique a pris des clichés et collecté des indices sur place.

Le corps de la victime a ensuite été transporté à la morgue de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, Port-Louis où l'autopsie a été pratiquée hier matin, par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médicolégal. Il a attribué le décès à une fracture du crâne. Les funérailles de Joseph Philippe Telcide auront lieu ce matin.