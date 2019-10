Burkina Faso: Nuit du droit d'auteur 2019 - Tahirou Tasséré Ouédraogo, désigné meilleur titulaire de droit par le BBDA

4è du genre, l'initiative est de valoriser les identités culturelles du Burkina en sus de la promotion du droit d'auteur. A cette occasion, une soirée gala dénommée "Nuit du droit d'auteur" est organisée chaque année en vue de mobiliser des fonds dans l'optique de constituer une mutuelle pour les artistes âgés de plus de 60 ans et de primer les artistes les plus méritants. A cette occasion, Tahirou Tasséré Ouédraogo a été désigné meilleur titulaire dans la catégorie audiovisuel.

Réalisateur, scénariste et producteur burkinabè, Tahirou Tasséré Ouédraogo est le petit frère du cinéaste-producteur Idrissa Ouédraogo. Il est membre de la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs. Depuis ses débuts au cinéma en 2000 avec son court-métrage «Le chauffeur du député», Tahirou Tasséré Ouédraogo n'arrête plus d'enrichir le 7e art burkinabè à coups de réalisations.

L'essentiel des productions du cinéaste aborde les thématiques liées aux problèmes sociaux. Egalement habitué des scènes des différents festivals, le responsable de Bila production (sa structure de production) a remporté le Poulain d'or au Fespaco 2005 avec son court métrage «L'autre mal». Au récent Fespaco, il est revenu avec «Thom», qui a été sacré meilleur film de fiction long métrage à la 2è édition de Toukountchi festival de cinéma du Niger.