Madagascar: Journée des Nations unies - Action de reboisement à Manombo Sud Toliara

La journée reboisement à Manombo Sud Toliara.

24 octobre, la Journée des Nations unies a été célébrée différemment cette année. Au lieu de discourir et faire étalage des actions des Nations unies à travers le monde, Violette Kakyomya, coordonnateur résident du Système des Nations unies (SNU), a préféré agir « pour avoir un résultat ayant un impact pour la population ». Cette action se traduit par une grande séance de reboisement de plants 15.000 mangroves dans le Nord de Toliara, couvrant 126 ha du côté de Manombo. Le coordonnateur résident était entouré par les autres représentants résidents du SNU, et leurs antennes provinciales. Plus de 500 personnes se sont déplacées et ont mis en terre des plants de mangroves avec enthousiasme, sans se préoccuper de leur rang, grade ou titre, avec en tête, le Premier ministre Ntsay Christian, qui revenait tout juste de l'île de la Réunion.

Impacts. Les efforts de préservation et de protection de l'environnement et des ressources naturelles entrepris par le gouvernement ne suffisent plus, selon le Premier ministre, vu l'impact du changement climatique qui prévaut dans la Grande île, alors la reforestation de nouvelles zones s'impose. Et d'enchaîner que « cette action nécessite l'implication de tout un chacun, dans le suivi et les entretiens de jeunes plants pour que cette politique puisse avoir des impacts sur les revenus de la population environnante ». Etant donné que plusieurs ressources halieutiques telles que les crabes et les crevettes peuvent se développer dans les mangroves, leur exploitation constituerait des activités génératrices de revenus pour la population locale.

Déforestation. L'autre acteur majeur de ce reboisement était le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Alexandre Georget, arrivé la veille à Toliara. Direction, visiter la pépinière de Sakaraha, abritant 10 .000 plants pour de futurs reboisements et réaliser la vision du président de la République Andry Rajoelina : « Reverdir l'Ile Rouge ». L'action est bien engagée. Seuls quelques individus ne sont pas encore sensibilisés contre les méfaits de la déforestation qui accentuent le changement climatique. Le 75e anniversaire de la fondation de l'Organisation sera célébré en 2020.