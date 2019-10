Madagascar: CCOC - Pour la priorisation des volets sociaux

Le mouvement Rohy qui fait partie du CCOC est pour la priorisation des volets sociaux. (Photo d'archives)

Le Collectif des citoyens et des organisations citoyennes (CCOC) estime que l'on devrait prioriser les volets sociaux. Il a ainsi cité le cas de l'Education nationale 1,182 milliards d'ariary dans la Loi de Finances Rectificative 2019 (LFR 2019). Selon ce collectif, concernant l'éducation nationale, les besoins par rapport à la planification Plan Sectoriel de l'Education (PSE) ont été respectés mais la répartition a été chamboulée et qui se présente comme suit, +17% pour l'éducation fondamentale, -57% pour le Préscolaire,-84% pour l'éducation non formelle,-39% pour l'enseignement secondaire général. En outre, les subventions communales varient de 60.000 Ar à 100.000Ar par EPP par an.

Financements. Pour ce qui est de la santé publique, 546,7 milliards d'Ar dans la LFR 2019 dont 39,8% du budget est issu des financements externes, 194,1 milliards d'Ar de ressources extrabudgétaires en 2018, 27% du budget est déconcentré en 2019. Par ailleurs, les subventions communales servent uniquement à payer les dispensateurs et les gardiens des CSB. A propos de l'eau, assainissement et hygiène, la situation se présente comme suit, 113,4 milliards d'Ar dans la LFR 2019 (-19,7 %) par rapport à la Loi de Finances Initiale, 1,3% du budget est déconcentré, 117,1 milliards d'Ar de ressources extrabudgétaires en 2019 et 47,9% des besoins planifiés sont couverts entre 2015 et 2019.

Protection sociale. Quant au ministère de la Population, Protection Sociale et Promotion de la Femme (MPPSPF), sur un budget total de 110,1 milliards d'Ar (LFI 2019) pour les trois secteurs prioritaires, il s'est vu octroyer 17,7%, soit 19,5 milliards d'Ar LFI 2019-23 milliards d'Ar LFR 2019. Faut-il rappeler que le CCOC est né en février 2009 au moment fort de la crise dans ce temps-là. Il se propose ainsi d'être un gardien vigilant de l'État de droit et de la démocratie, plus particulièrement attentif à la bonne gouvernance et au respect des droits du citoyen.