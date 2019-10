Ile Maurice: L'express leaks du dimanche 20 octobre au vendredi 25 octobre

Des bruits de couloir, les derniers buzz ou les derniers scandales, l'express vous dévoile ici ce que les autres vous cachent.

Panique maçonnique

La publication dans «l'express» d'un potin de campagne sur des francs-maçons a provoqué une série de rencontres et de discussions entre frères. Ils veulent identifier le responsable de la nouvelle à la Grande Loge de Maurice (GLM) et comprendre pourquoi l'on a parlé des noms de maçons du PTr et du MSM sans citer ceux du MMM, ou encore ces agents qui encadrent les candidats et qui défendent les couleurs de leurs loges respectives, pas forcément celles de GLM...

À suivre !

Cannabis : Macron déçoit

Des hommes d'affaires réunionnais et mauriciens qui s'attendaient qu'Emmanuel Macron précise sa pensée sur le cannabis médical sont restés sur leur faim. Le président français ne s'est pas mouillé et n'a pas indiqué si la France emboîtera le pas aux States et au Canada. Chez nous, dans les manifestes électoraux, on n'a pas fait mieux ?

Page blanche

La Une du Journal de l'île de la Réunion de jeudi consacrée à la visite du président Emmanuel Macron à La Réunion - «Pour l'instant, c'est du vent» - n'a pas plu en haut lieu à St-Denis et à Paris. Du coup, ce journal n'a pas été invité à couvrir la rencontre du président avec les habitants aux Camélias. Signe d'une punition mesquine, réplique notre confrère réunionnais qui a publié une page blanche en guise de protestation (photo). On comprend maintenant pourquoi les adeptes de la macronie à Maurice emploient les mêmes manœuvres antidémocratiques !

