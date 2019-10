Madagascar: Affaire Ambohitrimanjaka - Impasse dans la réalisation de « Tana-Masoandro »

L'Etat persiste sur Ambohitrimanjaka pour la construction de « Tana-Masoandro ».

Les négociations tournent en rond au détriment du gouvernement qui veut accélérer la vitesse dans la réalisation de son projet pharaonique.

Réponse du berger à la bergère. C'est le constat qui s'impose face à la réalité qui prévaut actuellement dans la réalisation du projet de construction de la nouvelle ville « Tana-Masoandro » à Ambohitrimanjaka. Suite à l'affrontement sanglant qui a opposé le 17 octobre dernier des éléments des forces de l'ordre aux habitants de cette commune périphérique d'Antananarivo, le gouvernement a décidé de suspendre le début des travaux de construction. Le pouvoir a changé de langage en déclarant que la réalisation du projet ne commencera tant que tout n'est pas arrangé du côté de la population concernée par la procédure d'expropriation.

La présidence de la République a, ces derniers temps, envoyé sur place des délégations dans le cadre de la poursuite des pourparlers avec les habitants des communes concernées. Et pas plus tard qu'avant-hier, le coordonnateur du projet « Tana-Masoandro » Gérard Ramanohisoa s'est rendu dans la commune rurale d'Ankadimanga et a réuni la population locale. Force est de constater à travers ces différentes rencontres que si le pouvoir a fait une concession sur la réalisation du projet, la population concernée par le remblayage de rizières campe sur ses positions. Pour cette dernière, elle n'est pas contre la construction de la nouvelle ville, mais elle s'oppose à ce que ses rizières soient remblayées.

Délocalisation. L'impasse est presque totale malgré le fait que le pouvoir en place tente toujours de maintenir les négociations avec les propriétaires des rizières des communes concernées. Hier, en marge de l'atelier de clôture du Programme ASA qui s'est tenu au Carlton à Anosy, le ministre chargé de l'Aménagement du Territoire Hajo Andrianainarivelo voulait faire comprendre que la nouvelle ville « Tana-Masoandro » sera construite à Ambohitrimanjaka. A travers ses arguments techniques, ce membre du gouvernement voulait laisser entendre que l'Etat n'envisage pas jusqu'ici de délocaliser la construction. Une question se pose : Jusqu'où l'Etat ira-t-il dans son intention de réaliser ce projet de nouvelle ville à Ambohitrimanjaka ? L'Etat fera-t-il un forcing ? En tout cas, nombreuses sont les entités étatiques et de la société civile qui appellent au dialogue entre les deux parties. Le recours à la violence n'est pas souhaité. En même temps, bon nombre d'observateurs veulent savoir, au nom de la transparence, le résultat de l'Etude d'Impact Environnemental (EIE) qui aurait été effectuée par l'Office National de l'Environnement (ONE) sur les endroits prévus pour accueillir la construction. Bref, des questions attendent des réponses. Les habitants d'Ambohitrimanjaka et des communes environnantes ont suspendu leur manifestation. Ils ont accepté de se mettre au dialogue. Un dialogue qui tourne visiblement en rond malgré l'intention du gouvernement d'accélérer la vitesse dans la réalisation de son projet.