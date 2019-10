Congo-Brazzaville: Des mensonges, il y en a trop maintenant !

Si l'on pouvait faire attention à cet adage populaire, à savoir « qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole », de fausses nouvelles qui sont devenues monnaies courantes disparaîtraient. Des mensonges, il y en a trop ces derniers temps, qui affectent négativement la cohésion sociale, alors que celle-ci est l'un des ciments essentiels de la vie en société

De fausses informations, en effet, prennent de plus en plus corps dans tous les domaines de la vie. En politique, par exemple, à la veille de toute compétition électorale ou de toutes assises nationales, des « géniteurs » de la désinformation naissent ici et là pour jeter du discrédit, soit sur tel ou tel acteur politique, soit pour causer du tort à l'organisation harmonieuse d'une rencontre. Ces gens-là ont toujours trouvé une oreille attentive auprès de certains citoyens. Ils sèment le flou et créent la désharmonie. De véritables « déstabilisateurs socio-politiques ». Attention, ils sont là.

Se servant des nouvelles technologies de la communication voire des anciens canaux, les spécialistes de fake news se comportent comme des amphibiens en affichant des fausses identités pour se cacher. Les voilà, toujours affairistes, dans tous les cyber-cafés, avec des appareils de tout genre pour inventer des choses invraisemblables dans le but de manipuler l'opinion. Ils balancent sur des réseaux sociaux des images grossières qui n'illustrent rien du tout, fiers d'atteindre et de désorienter des milliers et des milliers de personnes, oubliant que leurs actes peuvent embraser la société et opposer des paisibles citoyens. Attention à eux.

Dans des administrations, ces menteurs s'identifient facilement, toujours collés aux ordinateurs non pas pour des recherches dignes de ce nom, mais pour rechercher des « infos sensationnelles ». Et s'ils n'en trouvent pas, ils en créent partant de l'usage d'une terminologie à forte connotation mensongère du genre, « soi-disant que », « il semble que », « je viens de lire que », « je vous informe que », « j'ai entendu dire que ». Ces gens-là affirment avec fermeté leur bizarrerie, étant donné que leur logique est de créer la sensation pour déstabiliser et créer le flou, occasionnant des divisions sociales.

Et que dire de ce que l'on entend dans des assemblées religieuses ! La morale divine est en train de s'étioler au profit du mensonge. Même ces milieux, au lieu de pousser les hommes à la solidarité et à la cohésion, créent des divisions sociales en se fondant sur des « formulations erronées », prophétisent sur le devenir des familles, des politiques, etc. Attention, celles-ci sont construites autour de nous.

Le mensonge est plus destructeur que constructif. Méfions-nous !