Madagascar: Secteur des mines - Focus sur l'environnement et l'employabilité au MBC Ivato

Une série de conférences organisée par la Faculté des Sciences de l'Université d'Antananarivo, avec ses partenaires s'est tenue hier dans les locaux du Mining Business Center (MBC) à Ivato.. La journée de concertation s'est tenue sous le thème « Science de la terre et de l'environnement au service du développement ». D'après les explications de Njara Ramiandrisoa, représentant la Faculté des Sciences, les discussions concernaient tout ce qui touche les activités qui tournent autour des exploitations et explorations minières, si l'on ne cite que la recherche de solutions à l'eau potable, la construction de routes, de ponts, etc. « Nos partenaires sont ici pour partager leurs expériences, mener des conférences. Il y a par exemple le BCMM (Bureau de Cadastre Minier de Madagascar), l'IGM (Institut de Gemmologie de Madagascar), l'USAID Haitao, l'ECODEV, l'IGMP (Institut des mines, géologie et pétrole), etc.), a-t-elle indiqué. En effet, plus de 800 participants ont assisté à l'événement, dont 500 étudiants de la Faculté des Sciences et d'autres participants représentant le secteur privé, la société civile, les partenaires de développement... et également les étudiants des universités privées.

Employabilité. Des textes de loi régissent le secteur minier à Madagascar, qu'il s'agisse de petites ou de grandes mines, selon les organisateurs de la série de Conférences. Cet événement vise, entre autres, à faire connaître ces cadres réglementaires, à favoriser la formation professionnelle sur les activités connexes aux exploitations minières, telles que celles liées aux infrastructures, à l'environnement. Pour les représentants de l'Université d'Antananarivo, les étudiants, aussi bien de la formation académique que de la formation professionnalisante de la Faculté, doivent maîtriser ces informations. De plus, les entreprises partenaires sont prêtes à former les sortants de la faculté, pour améliorer leur employabilité et faciliter leur insertion professionnelle. Toute la chaîne de valeurs permettant d'optimiser les activités d'exploitation dans le secteur des mines à Madagascar, a été présentée hier, durant la Conférence à Ivato, une occasion pour les participants de mieux connaître ce secteur d'activité.