Cameroun: Elections locales 2020 - Le MRC ouvre les listes de candidatures à ses militants et la société civile

C'est par le biais d'un communiqué signé hier vendredi 25 octobre 2019, que le président national du MRC, Maurice Kamto a annoncé l'ouverture des listes au sein de son parti politique en vue des élections municipales et législatives de l'année prochaine.

« Dans le cadre de la préparation des prochaines législatives et municipales, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) annonce aux camerounais que ses listes sont ouvertes dans toutes les circonscriptions et dans toutes les régions du pays à la société civile, à la diaspora, aux jeunes, aux femmes, aux personnes vivant avec un handicap, aux hommes et femmes d'affaires, de culture, enseignants, étudiants, taximen, benskineurs, agriculteurs, personnels de maison, bref aux camerounaises et au camerounais qui, sans être ses militants, partagent ses idéaux et sont convaincus qu'un autre Cameroun est possible », pouvons nous lire.

Pour ses échéances électorales locales futures, l'ouverture de liste du MRC ne concerne pas seulement ses militants, mais aussi à l'ensemble des Camerounais

« Cette démarche d'ouverture tient lieu au fait qu'au MRC, nous sommes convaincus que c'est ensemble, dans la tolérance, l'acceptation de nos différences et le débat d'idées, que nous pouvons créer les conditions de la république nouvelle que nous appelons tous, indépendamment de nos marqueurs politiques ou autres, de tous nos vœux depuis plusieurs années maintenant »