Cote d'Ivoire: Secteur privé - Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly invite les chefs d'entreprises à exploiter le potentiel agricole de la région du Tonkpi

Présidant la cérémonie de lancement de la 3ème édition des Journées Nationales des Chefs d'Entreprises (JNCE), le 25 octobre 2019 à Man, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a invité les Chefs d'entreprises à exploiter le potentiel agricole de la Région du Tonkpi pour ses opportunités de création de richesses et d'emplois.

"Je voudrais vous inviter à exploiter le potentiel agricole de la Région du Tonkpi qui demeure important, avec des écologies diversifiées. On a, entre autres, des zones montagneuses, des plaines, des plateaux et des bas-fonds. Elles offrent des possibilités culturales variées, en plus de ressources minières tout aussi variées ", a dit Amadou Gon Coulibaly.

La région produit diverses cultures d'exportation, dont le café, le cacao, l'hévéa et le palmier à huile. Les cultures vivrières, comme le riz, le manioc, la banane et le maïs y sont également pratiquées. Il en est de même de l'élevage de bovins, de caprins et d'ovins.

Les JNCE visent à valoriser les potentialités économiques et touristiques des collectivités locales et à encourager les opportunités d'investissement.

Elles sont aussi une plateforme de rencontres et d'échanges entre les entrepreneurs locaux et ceux des autres régions.

La 3ème édition des JNCE se tient du 24 au 27 octobre 2019. La première a eu lieu à Korhogo en 2017 et la deuxième à San Pedro en 2018.