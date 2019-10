Congo-Brazzaville: Descente sur le terrain du Premier ministre - Clément Mouamba satisfait de son séjour à Pointe-Noire

Le chef du gouvernement a exprimé sa satisfaction après avoir visité les sociétés Sundeep Oil&Gas, le Grand Moulin du Kouilou et la Centrale électrique du Congo pendant son séjour de travail effectué dans la capitale économique, du 23 au 25 octobre.

A l'issue de sa mission qui s'est achevée par la visite de la Centrale électrique du Congo, le Premier ministre s'est dit très satisfait de cette descente sur le terrain qui lui a permis de toucher du doigt le réalisme des différentes sociétés qui poussent le Congo vers la nouvelle technologie. La Centrale à gaz qui fournit le pays en électricité à hauteur de 65 à 70% est en phase terminale du lancement de sa troisième turbine. « C'est une satisfaction de voir la Centrale électrique du Congo accroître sa production.

En effet, après l'exploitation des deux premières turbines à gaz depusi près d'une décennie, une troisième en construction sera prête dans quarante-cinq jours pour les premiers essais. Avec la troisième turbine en cours de finition sous peu, sa contribution sera encore majorée. C'est donc une unité industrielle de base très stratégique pour l'économie nationale. Je salue l'ingéniosité et l'abnégation des dirigeants, cadres et agents», a dit le chef du gouvernement.

Auparavant, le Premier, qu'accompagnaient le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, de l'industrie et du portefeuille public, Gilbert Ondongo, le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, et celui desTransports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Fidèle Dimou, a visité tour à tour, les sociétés Sundeep Oil & GAS et le Grand Moulin du Kouilou avant de se rendre au site qui abritera la zone économique spéciale de Pointe-Noire.

La société Sundeep Oil & Gas est une industrie qui œuvre dans le domaine pétrolier, notamment dans la maintenance des instruments pétroliers. A la fin de la visite guidée du laboratoire d'analyse instrumentale et de contrôle des machines par le président directeur de ladite société, Radhkishin Gurbani et son équipe technique, Clément Mouamba s'est réjoui de cette innovation. « Le message des politiques que nous sommes est bien exploité par les opérateurs économiques. Nous avons une industrie pétrolière assez développée qui travaille avec les outillages très compliqués et lorsqu'ils tombent en panne, on envoie à l'extérieur. Voilà un opérateur qui, avec ses collaborateurs, ont compris qu'il y avait une opportunité du marché et ont pris le risque d'investir. Désormais, le Congo a un atelier de maintenance de haut niveau de technologie qui peut réparer tous les instruments de mesure. Les grands clients sont actuellement les pétroliers mais, j'espère que dans un avenir proche, ça s'étendra sur d'autres », a-t-il indiqué, promettant de contribuer à la formation du personnel qualifié.

Protéger la filière corps-gras

Le Complexe industriel Grand Moulin du Kouilou, qui a également accueilli la délégation gouvernementale, a été créé en 2013 sous la direction de Niagadou Amadou, dans le but de combler les besoins des Congolais dans l'agroalimentaire. Cette société a démarré son exploitation en 2017 par la filière minoterie (farine), avant la fabrication des spaghettis. Le directeur de l'entreprise a souligné que le coût global des investissements s'élève à quarante-cinq milliards huit cent cinquante millions francs CFA. Cet investissement, soutenu par les banques locales, a permis la création de cinq cent cinquante emplois directs et mille huit cents emplois indirects. En effet, face au problème de la concurence qui se pose dans le domaine du ciment au Congo, Niagadou Amadou a sollicité l'aide du gouvernement pour protéger la filière minoterie et celle du corps-gras, à savoir la savonnerie et la raffinerie qui sera inaugurée sous peu.

Là encore, Clément Mouamba a quitté les lieux avec joie après avoir constaté les progrès réalisés par cette industrie qui œuvre dans la diversification de l'économie congolaise. « C'est avec bonheur que je constate ces progrès. Lors de notre dernière visite, on ne parlait que de la minoterie et aujourd'hui, vous avez ajouté le corps-gras. En venant ici, c'est le message du gouvernement qui consiste à faire confiance à tous les hommes d'affaires et opérateurs économiques, surtout ceux qui investissent dans la diversification de l'économie et dans le secteur prioritaire, notamment dans l'alimentaire », a dit le Premier ministre.

Clément Mouamba a clôturé son séjour de travail par la visite du site qui abritera la zone économique spéciale de Pointe-Noire dont le lancement des travaux est prévu en 2020. A ce niveau, le ministre Pierre Mabiala a assuré le chef du gouvernement des avancés réalisées sur l'expropriation des acquéreurs des parcelles dans ladite zone. Il a assuré que le paiement se poursuit et les rétardataires de la première zone sont toujours attendus à la mairie de Mongo-Poukou pour percevoir leur indemnité.

Notons que le 23 octobre, le chef du gouvernement s'était rendu au Port autonome de Pointe-Noire où il est allé constater l'extension du quai à conteneurs dont les travaux étaient confiés à Congo Terminal du groupe Bolloré.